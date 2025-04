Dat was hem dan, de Meet-up Smarthome 2022!

Afgelopen zaterdag 3 september kwamen bijna 200 tweakers samen in het Gooiland Theater in Hilversum voor de Meet-up Smarthome 2022. Dit keer was het geen digitale of hybride versie, maar een volledig fysieke. Ondanks dat het wellicht wat onwennig was in het begin, voelde het daarna weer als vanouds en was het een geslaagde smarthomedag.

"Home Assistant is allang niet meer alleen een systeem voor de meer technisch onderlegde smarthome-enthousiasteling; ook zonder programmeerkennis kun je een lamp of koelkast aansluiten." Bram Kragten opende de dag met een keynote over het opensourcepakket Home Assistant en vertelde over aankomende nieuwe hardware en features.

De rest van de ochtend werd besteed aan verschillende aparte sessies en een keynote van niemand minder dan Femme Taken. Paul Wijninga en Anne-Jel Hoelen gingen dieper in op hun onderzoek naar slimme apparaten in en om het huis. Manon den Dunnen nam de bezoekers mee in de kansen, risico's en bloopers die de afgelopen jaren aan bod zijn gekomen binnen de 'smart technology' en Richard Orie (rorie) toonde zijn geautomatiseerde woning.

Na de lunch en een welverdiende extra pauze was het de beurt aan Koen Kanters om het publiek tijdens een keynotesessie mee te nemen in de wereld van Zigbee2MQTT, de Zigbee-bridge waar hij al een flink aantal jaar aan werkt. In de middag vonden er nog twee aparte sessies plaats. Trammell Hudson legde uit waarom een vaatwasser, een droger en een koffiezetapparaat tegen de cloud praten, en hoe je dat omzeilt, en Bas van der Sluis (Bas_f) liet zien hoe hij, zonder gebruik te maken van kant-en-klare oplossingen, zijn huis deels geautomatiseerd heeft.

De dag werd afgesloten met een keynote van Sander Raaijmakers en Leo Rozendaal die de bezoekers alles hebben verteld over Zigbee Direct en de ontwikkeling op het gebied van Matter. Uiteraard was het na deze talks tijd voor een welverdiende borrel.

Wij vonden het als crew fijn om weer zoveel mensen samen te mogen zien op één locatie, maar ook om te zien hoe enthousiast het programma werd ontvangen. Ook was het leuk dat veel bezoekers op de Tweakers-stand in gesprek zijn gegaan met de crew en de sprekers die daar aanwezig waren.

We hopen ook dat jullie de dag geslaagd vonden. Wij gaan verder met de planning voor de editie van volgend jaar en hopelijk zien we jullie ook dan weer terug!