Leer solderen en kijk naar overklokpogingen tijdens het Tweakers Huisfeestje

Over iets minder dan een maand is het zover en barst de tweede editie van ons Huisfeestje los. Ons vorige Huisfeestje vond al enige jaren geleden plaats en we doen er alles aan om ervoor te zorgen dat het in alle opzichten wordt overtroffen door de 2022-editie. Zo nemen we dit keer bijvoorbeeld een overklokdemonstratie in het programma op.

Laten we eerlijk zijn: overklokken is niet meer wat het in de beginjaren van Tweakers, ruim twintig jaar geleden, was. Toen was elke extra megahertz meegenomen die je uit je singlecore-32bit-cpu wist te persen, want je merkte het verschil daadwerkelijk in de praktijk. Dat kleine streepje met het grafietpotlood kon grote invloed hebben. De noodzaak van overklokken is bij moderne multicore-cpu's die zijn voorzien van dynamische boostfrequenties een stuk kleiner, maar dat maakt overklokking niet minder uitdagend en leuk.

Tijdens het Huisfeestje zal niemand minder dan Joost Verhelst, voormalig teamcaptain van Overclock Team Holland en tegenwoordig testcoördinator in het Tweakers Testlab, het vuur, of eerder het stikstof, aan de schenen leggen van een systeem. Daarnaast wordt hij bijgestaan door gebruikers equit1986 en Sparks.nl en overklokker 5erveD, die twee andere systemen voor hun rekening nemen. Met een AM3+-systeem gaan we proberen een zo hoog mogelijke klokfrequentie te halen, terwijl we met een ander i9-gebaseerd systeem voor een zo hoog mogelijke score in 3DMark gaan. Het derde systeem zal opgebouwd zijn rondom een gloednieuwe cpu die op het moment van schrijven nog uit moet komen en is voorzien van waterkoeling. Tijdens de sessie staat het je natuurlijk vrij om de overklokkers het hemd van het lijf te vragen.

Terug van weggeweest is de soldeerworkshop. In deze sessie leer je de basisbegrippen van het solderen. Die kennis is leuk als je in de toekomst aan de slag wilt met je pcb's of je volgende kapotte kabel wilt repareren in plaats van te vervangen door een nieuwe. Hopelijk weten we je zo te inspireren dat je direct op je telefoon een mooi soldeerstation bestelt. Ben je wat meer gevorderd en heb je nog een project liggen dat niet helemaal af is? Neem het gezellig mee en toon het aan je medetweakers, terwijl je de soldeertinpuntjes op de i zet.

Verder zijn nog een heleboel andere dingen te doen. Speel bijvoorbeeld games tegen of met je medetweakers in de verschillende Game Area's. Zo hebben we plekken opgetuigd rondom pc-gaming, consolegaming, arcadegaming en retrogaming. Speel je liever oldskool zonder stekker? Dan voel je je vast thuis bij onze Boardgames Area voor een potje Weerwolven of geniet je van rondjes rennen rond de tafeltennistafel. Meer weten? Bekijk hier welke andere activiteiten je op ons Huisfeestje kunt verwachten.

Datum: zaterdag 8 oktober

Locatie: IJland Amsterdam Noord (gratis parkeren)

Tijden: 16.00 uur - 22.00 uur

Reguliere tickets: 17,50 euro

Programma

16.00 uur - Ontvangst met borrel en hapjes

16.30 uur - Welkomstwoord

16.35 uur - Start activiteiten

18.00 uur - Opening Food Area

20.00 uur - Koffie en taart

22.00 uur - Einde