Bezoek de vakbeurs Big Data Expo als een vip

De Big Data Expo 2022 is ook dit jaar weer dé Nederlandse beurs op het gebied van data. Op het tweedaagse, gratis te bezoeken, evenement spreken experts van bekende bedrijven over de toepassingen en uitdagingen van big data. Daarnaast staan er exposanten en hebben bezoekers veel netwerkmogelijkheden. Tweakers-lezers maken kans op exclusieve vip-tickets, inclusief een meet & greet met één van de sprekers. De Big Data Expo vindt op 14 en 15 september plaats in Jaarbeurs.

Als terugkerende Nederlandse vakbeurs op het gebied van data trekt de Big Data Expo ook dit jaar weer meer dan honderd exposanten die bezoekers ondersteunen met data-oplossingen met betrekking tot de cloud, visualisatie, beveiliging en andere onderwerpen. Onder meer HP, IBM, Adobe, Elastic en Palantir zijn op de beursvloer te vinden. Tal van sprekers gebruiken de podia om kennis en praktische oplossingen uit het bedrijfsleven te delen. Zij praten je bij over de laatste trends rond big data.

Centraal op de vakbeurs staat het opdoen van nieuwe inzichten rondom big-datavraagstukken die spelen in jouw organisatie. Hoewel steeds meer organisaties big data (willen) inzetten om efficiënter, veiliger en slimmer te werken, zijn er ook veel uitdagingen. Data is immers in elke organisatie aanwezig en de omvang ervan groeit snel en verandert continu. Hoe ga je hiermee om? De Big Data Expo speelt hierop in, met lezingen over thema’s als ethiek, privacywetgeving en analytics.

Programma met tien thema’s

Op de podia van de Big Data Expo leggen dataexperts uit het veld concrete mogelijkheden en oplossingen rond data uit. Deskundigen van onder meer ProRail, PostNL, IKEA, Schiphol, Volksbank, VodafoneZiggo en Eneco vertellen over hun praktijkervaringen om vakgenoten verder te helpen. Zo legt ProRail uit hoe het machinelearning inzet om meer dan 1,1 miljard foto’s van de spoorinfrastructuur te beheren en die informatie naar de praktijk te vertalen. Jumbo zet zijn datastrategie uiteen, geeft voorbeelden van inzichten die uit data naar voren komen en laat zien welke initiatieven wel en niet goed werkten binnen de grote supermarktketen. De vakbeurs biedt ook ruimte aan Nederlandse start-ups, zoals Lightyear, dat later dit jaar de productie start van zijn eerste auto met zonnepanelen. Een medewerker vertelt onder andere over de uitdagingen waar je tegenaan loopt als hightechbedrijf dat op verschillende vlakken hard groeit.

Het hele programma vind je hier. Wie één of twee dagen naar de beurs gaat, doet er goed aan het programma vooraf door te nemen en een eigen schema samen te stellen. Met acht verschillende lezingzalen en een keynotezaal kun je immers niet alle sessies volgen. De organisatie heeft de lezingen daarom in tien thema’s onderverdeeld: text mining, internet of things, ethiek, sustainable energy, digital innovation, GDPR/AVG, analytics, business intelligence, datascience en artificial intelligence. De meeste lezingen worden in het Engels gegeven, een aantal andere in het Nederlands.

Netwerken

Op de tweedaagse Big Data Expo kun je naast het volgen van expertsessies ook netwerken met de andere bezoekers en sprekers. Zo kun je ervaringen uitwisselen, advies vragen en relevante nieuwe contacten opdoen.

Op de vakbeurs kom je niet alleen data-engineers, business intelligence-specialisten en datascientists tegen die data-oplossingen ontwikkelen, maar ook professionals die deze oplossingen vertalen naar een bedrijfsresultaat. Op de Big Data Expo tref je daarom ook veel marketing- en salesmanagers, evenals operationeel directeuren, financieel directeuren en uitvoerend directeuren.

Maak kan op vip-tickets

De Big Data Expo vindt zoals gezegd plaats op 14 en 15 september in Jaarbeurs. Hou jij deze data ook vrij? Je kunt je via deze link gratis aanmelden voor beurs, waarna je het toegangsbewijs direct in je mailbox ontvangt.

Als lezer van Tweakers maak je kans op een exclusief vip-arrangement, inclusief een meet & greet met Wouter Stolk en Stijn Meijers, beide senior data-engineer bij Lightyear. De Big Data Expo geeft drie keer twee vip-tickets weg en is erg benieuwd hoe jij als tweaker reageert op de onderstaande zes stellingen.

