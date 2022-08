14 tweakers aan de slag met Galaxy Z Flip4 en Galaxy Z Fold4 op Samsung Unpacked

Met de recente onthulling van de Galaxy Z Flip4 en Galaxy Z Fold4 geeft Samsung duidelijk aan dat het bedrijf keihard werkt om vouwbare telefoons mainstream te maken. Dat mocht onlangs worden gevierd. Op het Thuishaven-terrein in Amsterdam vond een exclusief festival plaats met 250 genodigden. Onder hen waren ook veertien tweakers; zeven uit België, zeven uit Nederland. Zij mochten als allereerste in de Benelux met de nieuwe foldables aan de slag, onder het genot van een hapje en drankje.

Een blauwe lucht, een DJ die de ene na de andere jaren 90-hit aan elkaar reeg, verschillende eetstandjes, een cocktail- en gewone bar … het festivalterrein van Thuishaven was de ideale locatie voor een goed feest. Samsung doopte de omgeving eenmalig om tot het Unpacked-event, voor de lancering van de Galaxy Z Flip4 en Galaxy Z Fold4. De vierde generatie is een evolutie en geen revolutie, maar toch zijn er weer de nodige veranderingen te bespeuren bij beide modellen. Daarbij is Samsung zichtbaar trots op wat het tot nu toe heeft bereikt op het gebied van vouwbare telefoons. “Wij maken foldables toegankelijk”, stelde de countrymanager van Samsung Benelux vanaf het hoofdpodium in de geelrode circustent waar de bezoekers een presentatie van beide toestellen kregen.

Voor wie geen tijd heeft om deze terugblik op het Unpacked-event helemaal te lezen, was Tweakers aanwezig met een cameraploeg. We vroegen enkele van de veertien aanwezige communityleden naar hun eerste indruk van de Galaxy Z Flip4 en Galaxy Z Fold4. Hieronder vind je het korte videoverslag.

Compact formaat als doorslaggevende factor

Op voorhand zijn de aanwezige tweakers wat terughoudend, maar nieuwsgierig: “Ik heb nu een Samsung A51 en was deze week aan het zoeken naar een nieuwe smartphone”, aldus Matthijs Ketelaar alias Shadeblast. “Door het formaat zou mijn voorkeur uitgaan naar de Z Flip4. Het compacte design spreekt mij zeer aan. Over de Flip3 las ik goede recensies. De accu en de processor van de Z Flip4 zouden beter moeten zijn, dus ik ben wel benieuwd.”

Bruno Van Den Bossche, in de community bekend als ‘bomberboy’, is al in het bezit van de Samsung Z Flip3. Voor hem was de omvang destijds eveneens een doorslaggevende factor. “Eerst vond ik het hele vouwbare principe een beetje een gimmick, maar het formaat spreekt me nog altijd zeer aan. Ik ben erg tevreden met de Flip3, en ook de Z Flip4 ziet er weer fraai uit. Aan de vouw heb ik me nooit gestoord; als je er eenmaal aan gewend bent, valt hij nauwelijks meer op. Een tikje jammer vind ik wel dat de camera’s nu meer uitsteken.”

Guy Mareels, ook wel Gietoo genoemd op Tweakers, is in het bezit van een Samsung Galaxy S10e en heeft altijd Samsung-smartphones gehad. “In het begin wist ik niet zo goed wat ik met dat vouwen aan moest. Ik zag de meerwaarde er niet zo van in, maar nu ben ik toch wel geïntrigeerd. De Z Flip4 oogt mooi en compact, maar als je hem uitvouwt, is het feitelijk toch ‘maar een gewone gsm’. De Z Fold4 heeft meerdere afwijkende en interessante features, en ik ben heel benieuwd wat je daar allemaal mee kan gaan doen.”

Schermen en processor Galaxy Z Flip4 en Galaxy Z Fold4

De nieuwe modellen lijken bij een vluchtige blik erg op hun voorgangers. Wie goed kijkt en met de nieuwe smartphones aan de slag gaat, bespeurt echter al snel de nodige verbeteringen. De Galaxy Z Flip4 stop je makkelijk in je broekzak. Hij is een paar gram zwaarder dan zijn voorganger - 187 gram tegenover 183 gram - maar tegelijk nog iets kleiner. Het scherm is hetzelfde gebleven; het toestel is uitgerust met een 6,7 inch groot dynamic full hd+ amoledscherm met een 120 Hz-verversingsfrequentie en een resolutie van 2640x1080.

Het tweede schermpje, aan de buitenkant, heeft een diagonaal van 1,9 inch en een resolutie van 260x512 pixels. Door samenwerking met Meta is de FlexCam van de Z Flip4 geoptimaliseerd voor de populairste socialemedia-platforms, zoals Instagram, WhatsApp en Facebook. Vanaf het coverscherm kunnen gebruikers direct selfies maken middels quick shot. Samsung claimt dat foto’s en video’s scherper en stabieler zijn, dankzij de verbeterde camera met een sensor die 65 procent helderder is en wordt aangestuurd door het Snapdragon 8+ Gen 1-platform.

Ook de Galaxy Z Fold4 is uitgerust met de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, zodat de nieuwe smartphone sneller en zuiniger zou moeten zijn, en de accu een stuk langer mee moet gaan. Zo zou je net wat meer plezier moeten hebben van alles dat zich afspeelt op het grote binnenscherm, de 0,3cm breder geworden eyecatcher van de Z Fold4. Het display aan de buitenkant is iets korter en breder dan dat van de Samsung Galaxy Z Fold3, waardoor het nu uitkomt op 23,1:9 in plaats van 24,5:9, met een resolutie van 2262x882 pixels. De randen rondom beide schermen zijn ook een fractie dunner.

“Aantrekkelijk voor multitasken”

Alle aanwezige tweakers ontvangen, als één van de eersten, op het Unpacked-event de nieuwe toestellen, om een eerste indruk te krijgen. Er wordt druk open- en dichtgevouwen, gefilmd, gefotografeerd, gescrold, gesurfd en onderling gediscussieerd. Veelschrijver op het forum Tom Goossens, beter bekend als Rooieduvel: “Dit is een verrassende eerste indruk. De schermgrootte en de helderheid vallen me in positieve zin op. Je kunt alles er heel goed op zien. Hij heeft dualspeakers, dat vind ik ook interessant. Dit is een apparaat waarop je prima kunt multitasken, en de ondersteuning van de S Pen kan een meerwaarde zijn. Eerlijk is eerlijk; een website lezen op een scherm van de Z Fold4 is stukken aantrekkelijker dan op een gewone telefoon. Ik heb zin om deze telefoon uitgebreid te gaan testen.”

Camera’s en accu’s Galaxy Z Flip4 en Galaxy Z Fold4

De Samsung Galaxy Z Flip4 is uitgerust met een 12-megapixelhoofdcamera, gecombineerd met een 12 -megapixelgroothoekcamera. Aan de voorkant van de nieuwe telefoon bevindt zich een 10-megapixelselfiecamera. De accu is verbeterd van 3300mAH/15W naar 3700mAh/25W.

De groothoeklenscamera van de Z Fold4 is flink verbeterd; hij telt nu 50 megapixel, een flinke stap naar voren ten opzichte van de 12-megapixelcamera van de Z Fold3. Je kan tot 30x inzoomen met de space zoom-lens. De triplecamera aan de achterkant bestaat verder uit een 12-megapixel-ultragroothoekcamera en een 10-megapixeltelefotocamera met 3x optische zoom. De frontcamera telt nog altijd 10 megapixel. De accu is hetzelfde gebleven maar zou volgens Samsung langer mee moeten gaan, omdat de processor beter met batterijenergie omgaat.

Enthousiast geworden door de eerste indruk van de community? Binnenkort kun je de uitgebreide reviews van de veertien tweakers uit België en Nederland teruglezen op Tweakers, samen met alle ins & outs van hun gebruikerservaringen.