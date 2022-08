Nieuwe moderatiepop-up en een afscheid - Development-iteratie #239/240

Er is weer een iteratie afgerond. In deze sprint hebben we de moderatiepop-up voorzien van een nieuw uiterlijk. Hieronder lees je wat er is veranderd en waarom dat is gedaan.

Moderatiepop-up vernieuwd

Het modereren van reacties is een belangrijk onderdeel van Tweakers. Door reacties te modereren help je andere gebruikers om aanvullende informatie op een nieuwsbericht te vinden of kun je zelf eenvoudig een waardevolle reactie vinden zonder ze allemaal te hoeven lezen. Ook worden zo ongepaste, kwetsende en andere ongewenste reacties verborgen.

Het is geen geheim dat we een donkere modus willen ontwikkelen. Om dit te kunnen bereiken, zetten we stappen om een verbeterde, component-based frontendset-up neer te zetten. Zo'n set-up maakt het ontwikkelen en onderhouden van thema's een stuk makkelijker. Die frontendset-up veranderen we stukje bij beetje; deze keer is de moderatiepop-up onder handen genomen.

Wat functionaliteit betreft is er niets gewijzigd; de veranderingen zijn visueel. De pop-up is van een donkere naar een lichte kleur gegaan, een light mode. Dit maakt het uiteindelijk eenvoudiger om een dark mode aan te maken.

De nieuwe pop-up is vorige week donderdag gereleased en vrijwel direct, zoals vaker bij veelgebruikte functionaliteit, werd er feedback op gegeven. Naar aanleiding van die feedback is de moderatiepop-up vorige week op diverse vlakken verbeterd. Ook hebben de devvers de opkomende bugs direct geplet.

Afscheid na vijf jaar

Toen ik vijf jaar geleden mijn stage begon bij het Product- en Developmentteam van Tweakers, had ik nooit verwacht dat ik zo lang deel zou mogen uitmaken van het mooiste merk van heel DPG Media. Na veel hoogte- en dieptepunten, waarin ik veel heb geleerd en mezelf heb ontwikkeld, is het tijd om ergens anders in de keuken te kijken en mezelf ergens anders te ontwikkelen. Dit zal mijn laatste development-update zijn; in september ga ik aan de slag bij mijn nieuwe werkgever.

Ik wil jullie allemaal bedanken voor de mooie jaren waarin ik altijd veel plezier heb gehad om de website steeds een beetje beter te maken met de mensen van HQ en de crew, en uiteraard met jullie!

Natuurlijk komt er een opvolger, daarover binnenkort meer.

En verder…