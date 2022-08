T-Mobile Multisim voor Android: altijd verbonden, ook zonder smartphone op zak

T-Mobile biedt als eerste provider in Nederland Multisim aan, zowel voor Apple- als Android-gebruikers. Multisim biedt als extra digitale simkaart via het bestaande abonnement allerlei voordelen voor bezitters van een smartwatch met LTE-functionaliteit, zoals de splinternieuwe Samsung Galaxy Watch5 LTE en Galaxy Watch5 Pro LTE. In dit artikel leggen we uit wat deze slimme horloges allemaal kunnen met T-Mobile Multisim.

De Samsung Galaxy Watch5 (Pro) LTE

Samsung heeft de Galaxy Watch5 en Galaxy Watch5 Pro op 10 augustus gepresenteerd. De luxe vormgegeven, slimme horloges volgen de Watch4-serie op en verschijnen ook in LTE-uitvoeringen, onder de namen Watch5 LTE en Watch5 Pro LTE. Deze smartwatches kunnen via ingebouwde LTE-functionaliteit zelfstandig verbinding maken met het 4G-netwerk, waardoor ze niet afhankelijk zijn van de internetverbinding van je smartphone. In Nederland zijn de Samsung Galaxy Watch5 LTE en Galaxy Watch5 Pro LTE exclusief verkrijgbaar bij T-Mobile.

Dat laatste heeft een logische reden: T-Mobile is de eerste Nederlandse provider die Multisim aanbiedt voor Android-gebruikers. Multisim voor Android is sinds juni beschikbaar via de Samsung Galaxy Watch4 (Classic) LTE. Daar komen nu de Watch5 LTE en Watch5 Pro LTE bij. T-Mobile-klanten met een Apple Watch-model met LTE-ondersteuning kunnen Multisim al langer activeren.

Multisim bij T-Mobile

Multisim is een dienst van T-Mobile waarmee je meerdere (digitale) simkaarten kunt koppelen aan je bestaande T-Mobile-abonnement. Multisim is speciaal ontwikkeld voor een LTE-smartwatch en levert allerlei praktische voordelen op, waarover zo meteen meer. “Het dataverbruik van een LTE-smartwatch is beperkt omdat de apps en activiteiten weinig data verbruiken en geen hoge up- en downloadsnelheid nodig hebben”

De digitale simkaart gebruikt hetzelfde mobiele nummer als je huidige smartphone. Je belt via je smartwatch dus met hetzelfde nummer. Ook het dataverbruik komt uit dezelfde bundel. “Het dataverbruik van een LTE-smartwatch is overigens beperkt omdat de apps en activiteiten weinig data verbruiken en geen hoge up- en downloadsnelheid nodig hebben”, vertelt Jan Pierhagen. Hij is senior productmanager bij T-Mobile en nauw betrokken bij de totstandkoming en verdere ontwikkeling van Multisim in Nederland. Multisim is hier pas een paar maanden geleden gelanceerd en de provider werkt achter de schermen aan nieuwe functies - waar Pierhagen nog niet over kan uitweiden. Hij kan wel uitleg geven over de huidige mogelijkheden van Multisim.

“Eén van de superhandige functies van Multisim is dat je smartwatch en smartphone tegelijkertijd overgaan als je wordt gebeld. Bovendien maakt het niet uit met welk apparaat je opneemt en het gesprek voert.” Omdat de LTE-smartwatch en je smartphone hetzelfde mobiele nummer gebruiken, kun je niet op beide apparaten tegelijk bellen; dat is technisch onmogelijk. Verder is het goed om te weten dat Multisim vooralsnog alleen werkt in Nederland. In het buitenland kun je een LTE-smartwatch gebruiken als hij gekoppeld is aan je smartphone.

Om Multisim zo toegankelijk mogelijk te maken, rekent T-Mobile geen aansluitkosten en is Multisim na de eerste maand dagelijks opzegbaar. Multisim kost vijf euro per maand bovenop je bestaande abonnement en staat overzichtelijk op dezelfde maandfactuur. Pierhagen: “Ook heel prettig aan Multisim is dat je het op elk moment in je contractperiode kunt kiezen. Dus als je al even T-Mobile-klant bent en nu de Samsung Galaxy Watch5 LTE of Watch5 Pro LTE in huis haalt, kun je Multisim direct activeren.” Voor het activeren heeft T-Mobile een stappenplan online gezet. Na de activatie ben je klaar om alles uit je nieuwe Samsung-LTE-horloge te halen.

Handige functionaliteiten van Multisim

Bellen via de smartwatch is één van de functies die mogelijk zijn dankzij Multisim. Je kunt gaan sporten en je smartphone thuis laten. Een onverwachts belletje tijdens het hardlopen handel je namelijk eenvoudig af via je pols, middels de ingebouwde luidspreker van het Samsung-horloge of door bluetooth-oordopjes te koppelen. “Multisim is bij uitstek geschikt voor sporters”, licht Pierhagen toe. “Je ziet continu je actuele sport- en gezondheidsprestaties, ook als die synchroniseren met het internet. Bovendien kun je zo een andere training starten en weer doorgaan, zonder dat je je smartphone erbij moet pakken. Je hoeft dus niet te stoppen en wordt niet afgeleid.”

De Samsung Galaxy Watch5 LTE of Galaxy Watch5 Pro LTE kan via zijn eigen internetverbinding ook zelfstandig navigeren. Je hebt dus altijd de juiste route op je “Multisim is bij uitstek geschikt voor sporters” pols, ook als je je smartphone niet bij je hebt. Omdat het slimme horloge verbonden blijft met het internet, kun je ook muziek en podcasts blijven luisteren tijdens het sporten, wandelen en reizen. Pierhagen licht een andere functie uit waar hij zelf veel gebruik van maakt. Dat is contactloos pinnen met de smartwatch, wat mogelijk is dankzij de ingebouwde NFC-chip en Google Pay-software.

Meldingen van je smartphone zie je op je pols, ook als je je toestel niet bij je draagt. Je kunt vervolgens reageren op die meldingen, onder andere via spraakbediening. Daarnaast kun je zelf berichten sturen en ontvangen, bijvoorbeeld via WhatsApp en sms. Hiervoor is het wel vereist dat je smartphone aanstaat en verbonden is met het internet. Je hoeft je toestel echter niet bij je te dragen.

Krijg de Watch5 LTE (40mm) cadeau

Als je interesse hebt in de Samsung Galaxy Watch5 LTE of Watch5 Pro LTE kun je hem aanschaffen via T-Mobile. Dat kan los als een eenmalige aankoop, maar ook in combinatie met een abonnement. Er is ook een tijdelijke actie rond de Watch5 LTE (40mm). Bestel je vóór 3 oktober een Samsung Galaxy Flip4 of Galaxy Z Fold4 bij T-Mobile, dan ontvang je de Galaxy Watch5 LTE (40mm) er gratis bij. Deze actie vind je alleen bij T-Mobile.