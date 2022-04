T-Mobile verhoogt dagbundel Unlimited-abo's naar 8GB en aanvuller naar 2GB

T-Mobile verhoogt de dagbundel van zijn Unlimited-abonnementen van 5GB naar 8GB. De aanvullers, die klanten moeten activeren na het verbruiken van die dagbundel, worden verhoogd van 1GB naar 2GB. De veranderingen gaan woensdag in, ook bij Tele2.

Gebruikers van het forum van Tweakers ontdekten woensdagochtend al de aanpassingen op de website van T-Mobile en de provider bevestigt dat nu op zijn Community-website. De aanvuller van 2GB is voor alle klanten te gebruiken en T-Mobile zegt nog bezig te zijn met het beschikbaar maken van het dagtegoed van 8GB voor alle klanten. Wie zo'n abonnement heeft, kan de aanpassingen zien zien in My T-Mobile.

De wijzigingen gelden voor de GO Unlimited- en @Work Unlimited-abonnementen. Bij die abonnementen is er geen harde datalimiet, maar klanten krijgen wel een dagbundel, nu dus van 8GB. Als die bundel op is, moet er een handeling uitgevoerd worden om een gratis aanvuller te activeren. Dat gaat nu per 2GB.

Bij een aantal oudere versies van het Unlimited-abonnement worden de wijzigingen niet doorgevoerd en ook bij de 4G voor thuis-abonnementen gelden de nieuwe regels niet. T-Mobile heeft alle details daarover in een faq gezet.

Update, 14:43: ook Tele2, dat onderdeel is van T-Mobile, voert de wijzigingen door bij zijn Unlimited-abonnementen.