Bestaande klanten met T-Mobile Go Unlimited-abo krijgen 5g

Bestaande klanten met een T-Mobile Go Unlimited-abonnement krijgen op termijn toegang tot het 5g-netwerk van de provider. Dat heeft T-Mobile laten weten aan Tweakers. De abonnementskosten blijven gelijk.

T-Mobile verkoopt sinds februari het Unlimited Plus-abonnement dat '5g-ready' is, maar nu zegt de provider dat ook bestaande klanten met een Go Unlimited-abonnement, dat al veel langer bestaat en 2,50 euro per maand goedkoper is, toegang krijgen tot het nieuwe netwerk als dat later dit jaar live gaat. "Klanten zullen toegang hebben tot 5g zodra het 5g-netwerk actief wordt, ze een 5g-toestel hebben en zich bevinden in een 5g-dekkingsgebied", aldus woordvoerder Sherida van IJsselmuide tegen Tweakers.

De maatregel geldt niet alleen voor bestaande abonnees, maar ook mensen die vanaf nu een Unlimited-abo afsluiten. Uitzondering is de abonnementsvorm voor tablets, die blijft op 4g. De reden lijkt om meer klanten op het nieuwe netwerk te krijgen. "Hiermee bieden we nog meer klanten de mogelijkheid om 5g te ervaren zodra ons 5g-netwerk beschikbaar is." De wijziging geldt sinds 28 april.

T-Mobile wil zijn 5g-netwerk op de 700MHz-band later dit jaar live zetten, als de frequentieveiling is geweest. De provider zou, net als concurrent Vodafone, 5g tegelijk met 4g kunnen aanzetten op bestaande frequenties, maar kiest ervoor om dat niet te doen.