KPN zal 5g geen frequenties laten delen met 4g zoals concurrent Vodafone

KPN gaat niet in navolging van Vodafone 5g aanbieden op de frequenties waarop de provider nu 4g aanbiedt. Vodafone biedt sinds deze week 5g aan op de 1800MHz-band, met een techniek waarbij 5g en 4g een frequentieband delen.

KPN kent de mogelijkheid, zegt de provider tegen Tweakers. "Maar we kiezen bewust voor een andere route naar 5g waarbij we gebruik willen maken van nog te veilen spectrum", aldus woordvoerder Stijn Wesselink van KPN tegen Tweakers. Met dat 'nog te veilen spectrum' bedoelt de provider vermoedelijk de 700MHz-band die de overheid dit voorjaar veilt en wellicht ook de 3,5GHz-band die over een paar jaar onder de hamer komt. Wesselink wijst erop dat de invoering van 5g anders zal zijn die van 4g in 2013. "Waar 4g een revolutie was, is 5g veel meer een evolutie die zich stapsgewijs zal ontwikkelen."

Daarmee sluit KPN zich aan bij T-Mobile, die donderdag hetzelfde zei. "We zullen in ieder geval toegewijde frequentieruimte inzetten voor 5g, die niet gedeeld wordt met andere technologieën", aldus T-Mobile-woordvoerder Lisa van der Eijk. "Dit om ervoor te zorgen dat zowel onze bestaande 4g-klanten een netwerk van wereldklasse ervaren als onze nieuwe 5g-klanten op een toegewijde frequentieruimte."

De techniek van Vodafone, dynamic spectrum sharing, werkt door de signaling en de upload via het 4g-netwerk te laten verlopen. Als de zendmast doorheeft dat er een telefoon is die 5g ondersteunt, maakt het een klein deel van de hele band vrij voor communicatie met die telefoon. Dat kleine deel is alleen de download en maakt gebruik van '5g New Radio', de nieuwe radiotechniek voor 5g-netwerken.

Aan de achterkant maakt ook die 5g-band nog steeds gebruik van het corenetwerk van de 4g-infrastructuur, maar de gebruikte radiotechniek hoort wel bij 5g. Vodafone claimt dat het een snelheidswinst oplevert van 10 procent. Vodafone gebruikt de techniek op de 1800MHz-band en biedt nu dekking in grofweg de helft van Nederland.