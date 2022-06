KPN activeert 5g volgende week met 90 procent dekking in vijf grootste steden

KPN activeert 5g op lage frequenties vanaf dinsdag 28 juli. De provider zegt dat 5g beschikbaar zal zijn in het grootste deel van de Randstad en in Eindhoven. In 2021 wil KPN landelijke dekking bieden met 5g.

Volgens KPN woont de helft van de Nederlandse bevolking in de gebieden waar 5g vanaf volgende week beschikbaar is. Eind dit jaar moet 5g voor twee op de drie mensen in Nederland beschikbaar zijn op het KPN-netwerk en volgend jaar belooft de provider landelijke dekking.

Alle klanten met een geschikt toestel kunnen gebruikmaken van 5g zodra het netwerk is geactiveerd. Consumenten hebben geen nieuw abonnement nodig. Volgens KPN zullen klanten 'meer snelheid en meer capaciteit' ervaren. Details over maximale snelheden of gebruikte frequenties, geeft KPN niet.

Bij de recente frequentieveiling heeft KPN frequentieruimte verkregen in de 700MHz-, 1400MHz- en 2100MHz-banden. De eerste twee kunnen direct ingezet worden, laatstgenoemde wordt volgend jaar geactiveerd. Providers kunnen ook andere frequentieruimte die ze nu voor 4g gebruiken inzetten voor 5g. KPN gaf eerder aan geen frequenties tegelijk voor 4g en 5g in te zullen zetten.

KPN is bezig met een vernieuwing van zijn mobiele netwerk in heel Nederland, die in de tweede helft van volgend jaar afgerond moet zijn. Dat nieuwe netwerk verhoogt ook de downloadsnelheid voor klanten met een 4g-toestel, volgens KPN gemiddeld met 50 procent. Bij 5g-smartphones neemt ook de uploadsnelheid 'aanzienlijk toe'. Daarnaast is de reactietijd korter en die zal de komende jaren omlaag gaan, aldus de provider.

Vanaf dinsdag biedt KPN drie nieuwe zakelijke 5g-diensten aan. Het gaat om mobiele dekking op maat, prioriteit voor bepaalde applicaties en gegarandeerde bandbreedte. KPN zegt klanten lokaal garanties te kunnen geven voor dekking en bandbreedte. De prioriteit voor bepaalde applicaties is bedoeld voor diensten met algemeen belang zoals hulpdiensten en pinbetalingsverkeer.

KPN is na Vodafone de tweede Nederlandse provider die begint met het aanbieden van 5g. Vodafone startte al voor de frequentieveiling, door bestaande 4g-frequenties in te zetten. Vodafone zei na de veiling al landelijke 5g-dekking te bieden.

T-Mobile heeft nog niets gezegd over de activatie van zijn 5g-netwerk, maar net als KPN en VodafoneZiggo heeft T-Mobile frequentieruimte verworven bij de multibandveiling. Dat T-Mobile als laatste van de drie groter providers met 5g begint is opvallend, omdat de provider voor de overname van Tele2 aan de Europese Commissie beloofde om als eerste provider in Nederland landelijk 5g aan te bieden in 2020. Het niet nakomen van die belofte heeft geen gevolgen voor de overname, de beloftes hadden geen juridische waarde.

Update 12:40: T-Mobile activeert ook dinsdag zijn 5g-netwerk en belooft landelijke dekking eind dit jaar.