T-Mobile activeert 5g volgende week en belooft dekkend netwerk eind 2020

T-Mobile activeert net als KPN op dinsdag 28 juli zijn 5g-netwerk. De provider kan daarvoor de recent verworven frequenties gebruiken. T-Mobile zegt dat het 5g-netwerk eind dit jaar landelijk dekkend is.

Klanten met een T-Mobile Unlimited- of Unlimited Plus-abonnement en een geschikte 5g-smartphone hebben vanaf volgende week dinsdag toegang tot het 5g-netwerk van de provider. Klanten met een T-Mobile Go-abonnement kunnen 5g-toegang als optie toevoegen tegen betaling.

T-Mobile zegt dat zijn 5g-netwerk gebaseerd is op de eerder deze week verworven 700MHz-frequenties. Net als KPN en VodafoneZiggo kreeg de provider via de multibandfrequentieveiling ruimte op de 700MHz-, 1400MHz- en 2100MHz-banden in handen. Die eerste twee banden kunnen per direct ingezet worden, laatstgenoemde vanaf 2021.

Op zijn 5g-pagina schrijft T-Mobile dat de snelheden aanvankelijk gelijk zijn aan 4g. Waar er precies dekking is, meldt de provider niet. Wel belooft het bedrijf eind dit jaar landelijke 5g-dekking. Een van de beloftes die T-Mobile maakte tegenover de Europese Commissie om Tele2 over te mogen nemen, was om als eerste met een landelijk dekkend 5g-netwerk te komen in Nederland.

Vodafone begon eerder al met het aanbieden van 5g, door bestaande 4g-frequenties in te zetten. Naar eigen zeggen heeft Vodafone al een landelijk 5g-netwerk, maar dat biedt nog geen volledige dekking. KPN kondigde eveneens vrijdag aan volgende week dinsdag het 5g-netwerk te activeren. KPN doet dat eerst in de Randstand en Eindhoven en komt volgend jaar met een landelijk 5g-netwerk.