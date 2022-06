Ceo Vodafone: 5G zoals Vodafone dat in Nederland aanbiedt misleidt consumenten

5G op de manier zoals VodafoneZiggo dat in Nederland aanbiedt, is geen echte 5G en misleidt consumenten en bedrijven. Dat zei Nick Read, directeur van de Vodafone Group, in een toelichting op de kwartaalcijfers.

Read zei in de toelichting op de kwartaalcijfers (mp4) dat de techniek die VodafoneZiggo gebruikt, Dynamic Spectrum Sharing, geen echte 5G is. "Het is effectief jou een 5G-symbool laten zien, maar 4G-prestaties geven. Wat wij hebben gezegd als bedrijf is: dat willen we niet, want het is misleidend voor consumenten en bedrijven. Wat je wilt is 5G op de juiste manier gebouwd, met echte 5G-prestaties."

Read wil met de combinatie van focus op de 3,5GHz-band en eventueel de 700MHz-band dat het "niet gaat om berichten over bereik met een inferieur netwerk, maar om een superieur product." Daarmee bedoelt Read naar eigen zeggen een netwerk dat werkt rond de 3,5GHz-band, eventueel aangevuld met de 700MHz-band voor beter bereik.

In Nederland gebruikt VodafoneZiggo 5G op 1800MHz, waar het frequentieruimte deelt met Vodafones eigen 4G-netwerk: dat heet Dynamic Spectrum Sharing. VodafoneZiggo is de enige Nederlandse provider die DSS gebruikt. De 3,5GHz-band is pas in 2022 beschikbaar in Nederland, omdat dan pas de veiling is. Eerst moet het satellietstation in het Friese Burum naar een andere plek verhuizen; dat werkt op de 3,5GHz-band en daarom geldt voor die hele frequentieband in de noordelijke helft van het land dat ander gebruik niet is toegestaan.

Vodafone gebruikt DSS in Nederland via joint venture VodafoneZiggo en Vodafone gebruikt het ook in Duitsland. In tegenstelling tot bij concurrenten KPN en T-Mobile werkt 5G bij Vodafone niet op de eigen 700MHz-band, maar alleen op de 1800MHz-frequentie, waarop ook 4G zit. Tweakers heeft VodafoneZiggo om een reactie gevraagd, maar de provider heeft nog niet gereageerd. VodafoneZiggo activeerde 5G via DSS eind april.

Vodafone-ceo Nick Read (linksboven) beantwoordt de vraag van een analist (rechtsonder) over de uitbouw van 5G bij Vodafone