Diverse telefoons tonen 5g-icoon bij 4g-verbinding in Nederland - update

Diverse telefoons tonen een 5g-icoon in de statusbalk, terwijl ze in feite een 4g-verbinding hebben. Het gaat om onder meer de OnePlus 8, Oppo Find X2 Pro en Poco F2 Pro. Bij die laatste gebeurt dat zelfs bij twee providers.

Bij simkaarten van in elk geval Vodafone en T-Mobile geeft de telefoon onterecht weer dat de telefoon 5g heeft. Wat de software ook zegt, het is geen 5g-verbinding, zo benadrukt Xiaomi in een reactie.

Dat de telefoon toch 5g weergeeft, komt door een instelling in de software die het X55-modem van de Qualcomm Snapdragon 865-soc aanstuurt. De software geeft volgens de fabrikant standaard aan dat hij 5g ondersteunt via dss. Dat is dynamic spectrum sharing, een techniek waarbij de zendmast een klein deel van de frequentieruimte vrijmaakt om via 5g-techniek nr met een telefoon te communiceren. Aan de achterkant maakt ook die 5g-band nog steeds gebruik van het corenetwerk van de 4g-infrastructuur, maar de gebruikte radiotechniek hoort wel bij 5g.

De software geeft dus aan de mast door dat er 5g-ondersteuning is, maar de Poco F2 Pro ondersteunt 5g alleen op de 3,5GHz-band, die in Nederland de komende jaren niet beschikbaar zal zijn. De telefoon kan geen gebruik maken van 5g op andere frequentiebanden, ondanks dat hij wel 4g ondersteunt op de frequenties die Vodafone gebruikt voor dss.

De instelling om aan de mast door te geven dat hij 5g ondersteunt via dss verklaart niet waarom de telefoon ook bij T-Mobile een 5g-icoon in de statusbalk zet; die provider heeft helemaal geen 5g-netwerk live staan. Tweaker jk-5, tevens de uitbater van Antennekaart.nl, merkte al op dat diverse andere telefoons een 5g-testnetwerk op de 700MHz-frequentie herkennen en dan 5g in beeld zetten, ondanks dat de telefoon niet te verbinden is met dat netwerk. Dat gebeurt onder meer bij Oppo en OnePlus. T-Mobile heeft nog niet gereageerd op vragen over het onderwerp.

Volgens Xiaomi is het weergeven van een 5g-icoon, terwijl gebruikers geen 5g hebben niet ideaal en kan het kan verwarrend werken bij gebruikers. Vodafone geeft in een reactie toe dat het mogelijk is dat gebruikers een 5g-icoon zien, terwijl de verbinding niet via een 5g-techniek loopt. Providers hebben de keuze uit vier configuraties wanneer ze een 5g-icoon weergeven, zoals de GSMA heeft vastgelegd. De minst strenge daarvan laat een telefoon een 5g-icoon weergeven wanneer de mast en telefoon dat beide ondersteunen, terwijl telefoon en zendmast een reguliere 4g-verbinding hebben.

Dat de Poco F2 Pro valselijk weergeeft 5g te hebben, kwam naar voren tijdens de review van de telefoon. De review van de Poco F2 Pro verschijnt komende maandag. Het onderwerp kwam ook ter sprake tijdens de recentste aflevering van de Tweakers Podcast.

Update, 12:07: Titel en inleiding zijn aangepast om duidelijk te maken dat de bug bij T-Mobile meer telefoons treft dan alleen de Poco F2 Pro. Ook is de naam van de Xiaomi-medewerker op zijn verzoek uit het artikel verwijderd.

Update 2, 15:23: T-Mobile bevestigt dat bij sommige toestellen onterecht een 5g-logo in beeld verschijnt. "Ook wij kunnen eigenlijk niet wachten, maar het is nog niet zover dat er al gebruikt kan worden gemaakt van 5g via ons netwerk", aldus woordvoerder Sophia Weavers. "Waarschijnlijk volgt er op korte termijn een software-update om dit te corrigeren bij die toestellen. Mogelijk voor die tijd krijgen de desbetreffende toestellen en klanten al wel toegang tot 5g als zij een 5g-ready-abonnement van T-Mobile hebben."