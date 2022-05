OnePlus kondigt minder dan 500 dollar kostende Nord-smartphone binnenkort aan

De Chinese smartphonemaker OnePlus zal zijn minder dan 500 dollar kostende Nord-smartphone binnenkort aankondigen. De verwachting is dat het zal gebeuren op 10 juli, over anderhalve week. OnePlus heeft nog geen details bevestigd.

De Nord wordt volgens OnePlus de eerste telefoon van de fabrikant die minder dan 500 dollar kost bij introductie 'sinds enige jaren', aldus een video van de fabrikant. De OnePlus 5T uit 2017 kostte 499 euro bij release, terwijl de prijs van de OnePlus 6 het jaar erna boven 500 euro uitkwam. De fabrikant verhoogde zijn prijzen elk jaar met een paar tientjes, tot dit jaar: de OnePlus 8 kost 150 euro meer dan de OnePlus 7T.

In de video claimt de fabrikant dat de ontwikkeling van de smartphone een half jaar heeft geduurd, maar dat lijkt onjuist. Directeur Pete Lau liet begin januari, nu bijna zes maanden geleden, een prototype zien van de smartphone. Die had al het ontwerp zoals dat nu zou gaan verschijnen. Een van de designers zegt in de video dat het bepalen van het ontwerp drie tot vier weken heeft gekost. Daarmee lijkt het erop dat de smartphonemaker langer over de ontwikkeling heeft gedaan dan het bedrijf zijn fans wil laten geloven.

OnePlus bevestigde vorige week al dat er een nieuwe lijn van smartphones aankomt. Het toestel zou een 6,55"-oledscherm krijgen met een verversingssnelheid van 90Hz. Er zit vermoedelijk een Snapdragon 765-soc in, gecombineerd met 6GB ram en 128GB flashopslag.

Update, woensdag: OnePlus laat in een reactie weten dat de ontwikkeling van de telefoon inderdaad geen zes maanden heeft geduurd, maar ongeveer negen tot tien maanden.

Eerder verschenen renders gemaakt door @OnLeaks, die vermoedelijk de 'OnePlus Z' tonen