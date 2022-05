OnePlus toont eerste beelden Nord-smartphone in promovideo

OnePlus heeft een video online gezet waarin kortstondig beelden worden getoond van de aankomende Nord-smartphone. De Chinese fabrikant wil de budgetsmartphone aan het einde van deze week officieel onthullen.

Het gaat om een promovideo met de titel 'Dear Past'. Hoewel de video weinig informatie verschaft over de Nord-smartphone, is deze er wel kortstondig op te zien. De behuizing is van voren zichtbaar, waarbij bedieningsknoppen aan de rechterkant van de smartphone zitten, met on-screen knoppen onderaan het scherm. De rest van de behuizing, zoals de positionering van de camera's, is niet goed zichtbaar.

OnePlus gaf al aan dat het tijdens een evenement op 10 juli de OnePlus Nord officieel wil onthullen. De bedoeling is dat de nieuwe smartphone minder dan 500 dollar gaat kosten; in de afgelopen jaren verhoogde OnePlus juist telkens de prijzen. De Nord-serie moet de 'budget'-reeks worden van de Chinese fabrikant.