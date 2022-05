OnePlus presenteert volgende week volledig draadloze oortjes

OnePlus gaat samen met de introductie van de OnePlus Nord op 21 juli zijn eerste volledig draadloze oordopjes presenteren. De fabrikant bracht al diverse bluetoothoortjes uit, maar die waren met elkaar verbonden met een kabel.

Op zijn forum meldt OnePlus kort dat het bedrijf zijn eerste true wireless earbuds volgende week gaat aankondigen. Details over de bluetoothoortjes zijn nog niet bekendgemaakt. Volgens de fabrikant is er vanuit gebruikers veel vraag naar volledig draadloze oortjes.

OnePlus bracht eerder twee generaties van zijn Bullets Wireless-koptelefoon uit en in april van dit jaar verscheen de goedkopere Bullets Wireless Z. In alle gevallen gaat dat om een headset die draadloos is, maar waarbij er wel een kabel tussen de oortjes zit. De prijzen van de bestaande Bullets Wireless-modellen liggen tussen de 50 en 100 euro. Wat OnePlus gaat vragen voor zijn nieuwe oortjes, is nog niet bekend.

De aankondiging valt samen met de presentatie van de OnePlus Nord, de relatief goedkope smartphone waar al veel informatie over naar buiten is gekomen. OnePlus heeft op Instagram nu zelf bevestigd dat het toestel twee frontcamera's krijgt. Een daarvan heeft een ultragroothoeklens met een beeldhoek van 105 graden.