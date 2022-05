OnePlus laat ontwerp van OnePlus Nord-smartphone zien

Carl Pei, de ceo van OnePlus, heeft in een video met YouTuber MKBHD het ontwerp van de OnePlus Nord getoond. Ook lijkt hij de nieuwe draadloze oortjes van OnePlus te dragen. Beide producten worden volgende week volledig onthuld.

In een video-interview toont Pei de voor- en achterkant van de OnePlus Nord. Het toestel heeft een glanzende achterkant met gebogen randen. De camera's zitten onder elkaar aan de zijkant van het toestel. Aan de voorkant zijn twee selfiecamera's te zien; OnePlus bevestigde eerder al dat een daarvan een ultragroothoeklens heeft met een beeldhoek van 105 graden.

Ook toont Pei mock-ups van eerdere ontwerpen, die het uiteindelijk niet hebben gehaald. Daarbij zijn de camera's aan de achterkant in een soort L-vorm geplaatst. Tijdens het interview draagt Pei draadloze oortjes. Dat zijn vermoedelijk de bluetoothoortjes die OnePlus op 21 juli samen met de smartphone gaat presenteren.

YouTuber MKBHD heeft het in de video met Pei over de kosten van onderdelen van telefoons. Veel concrete antwoorden geeft de OnePlus-ceo niet. Hij zegt wel dat het toevoegen van nfc aan een smartphone ongeveer 4 dollar kost, maar over de kosten van een scherm zegt hij enkel dat een oledscherm twee keer zo duur is als een lcd en dat een scherm met gebogen randen nog duurder is.

Nieuwe details over de specificaties van de OnePlus Nord zijn niet vrijgegeven. Volgens geruchten krijgt het toestel een Snapdragon 765G-soc met 5g-modem, een 6,55"-oledscherm met een verversingssnelheid van 90Hz, 6GB ram en 128GB flashopslag. De accu zou een capaciteit hebben van 4300mAh. OnePlus heeft aangegeven dat het toestel 'minder dan vijfhonderd dollar' gaat kosten.