Nissan onthult elektrische cross-over Ariya met bereik tot 500km

Nissan heeft de Ariya onthuld. Het gaat om een geheel elektrisch aangedreven cross-over die in 2021 in de verkoop gaat en wordt geleverd met twee accuopties: 63 of 87kWh. Met de 87kWh-accu zou een bereik van maximaal 500km mogelijk zijn.

In Europa komt zowel de versie beschikbaar waarbij twee wielen worden aangedreven, als de duurdere awd-variant. De tweewielaangedreven versie heeft volgens Nissan een bereik van maximaal 500km in combinatie met de 87kWh-accu, terwijl de versie met de 63kWh-accu volgens de wltp-norm maximaal 360km haalt. Bij de vierwielaangedreven versie daalt dat tot respectievelijk 460 en 340km.

Ook komt er een speciale Performance-variant van de vierwielaangedreven versie; die heeft met de 87kWh-accu een bereik van 400km, een vermogen van 290kW en een koppel van 600Nm. Dat maakt dat de sprint van 0 tot 100km/u in 5,1 seconden is af te leggen, terwijl de reguliere awd-versies daar bijna een seconde langer over doen. De tweewielaangedreven versies hebben vermogens van 160 en 178kW, hebben een koppel van 300Nm en doen 7,5s over de sprint van stilstand naar 100km/u.

Een niet onbelangrijke vernieuwing is dat de Ariya een vloeistofgekoelde accu krijgt. De Nissan Leaf heeft nog altijd een luchtgekoelde accu. Makoto Fukada, de chief product specialist van de Ariya, suggereerde dat de beslissing om hierop over te stappen vooral te maken had met het verkorten van de laadtijden tijdens het maken van lange ritten, meldt Electrek. Tijdens een media-evenement gaf hij aan dat Leaf-klanten feedback hebben gegeven over hoe lang het duurt om 500 tot 800km af te leggen, inclusief laadtijd. Volgens Fukada duurt het afleggen van 800km acht uur in een simulatie in de Ariya, inclusief laden. Hij zegt dat dat het bedoelde prestatieniveau is en dat het de reden is voor het ontwerpen van dit nieuwe ev-platform.

Om die enkele pitstop en de 800km-route in acht uur te kunnen afronden, moet de Ariya snel kunnen laden en zal de accu ook koel moeten blijven. Nissan geeft nog niet veel informatie over het laden, maar gebruikers zouden bij het laden 280km kunnen toevoegen in dertig minuten. Het Combined Charging System wordt gehanteerd en de 63kWh-versie heeft een 7,4kW-lader voor thuisladen, terwijl de 87Kwh-versie een 22kW-driefasenlader krijgt. Snelladen gaat tot 130kW. De accucellen zijn van het ncm-type en bestaan dus uit een combinatie van nikkel, mangaan en kobalt, en zijn afkomstig van het Chinese CATL. Verder worden er nu geen pouch-cellen meer gebruikt, zoals bij de Leaf, maar prismatische canned cells.

De Ariya is met een lengte van 4595mm iets kleiner dan de Tesla Model Y en de auto krijgt een cockpit met een 12,3"-instrumentenmonitor en daarnaast een centraal scherm van hetzelfde formaat. Verder is 4g-ondersteuning ingebouwd en volgens de fabrikant is deze auto de eerste Nissan waarbij de firmware is te vernieuwen via ota-updates.

De verkoop van de Ariya begint halverwege volgend jaar in Japan. Op de Nederlandse Nissan-site staat dat de auto eind 2021 komt. Er worden elders prijzen genoemd voor de Amerikaanse markt die beginnen bij 40.000 dollar, maar de prijzen voor Europa worden nog niet genoemd. Nissan zegt dat het in de komende maanden meer details zal geven over de beschikbaarheid en de prijzen in Europa.