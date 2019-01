Nissan toont autonome elektrische conceptsportauto die 'om de hoek kan kijken'

Nissan heeft op de Detroit Motor Show een sportieve, volledig elektrisch aangedreven crossover gepresenteerd die beschikt over de zogeheten Omni-Sensing technologie. Dit is een systeem dat in realtime data ontvangt en daarmee een virtuele representatie van de omgeving creëert.

Nissan omschrijft het systeem als het 'onzichtbare naar zichtbare', waarbij de echte en de virtuele werelden in elkaar worden geschoven. Het gaat in de praktijk om een 3d-interface in de auto die inzittenden helpt om dingen te zien die anders onzichtbaar zouden zijn. Het systeem is verbonden met het internet en krijgt in realtime informatie van sensoren die zich binnen en buiten de auto bevinden. Het gaat hierbij specifiek om zaken als eventuele files, wegversperringen, de zichtbaarheid, of voetgangers in de nabijheid van de auto.

Ook worden alternatieve routesuggesties gegeven en in files krijgt de bestuurder informatie over welke baan het beste is om op in te voegen. Bij dit alles gaat het niet alleen om de directe omgeving in 360 graden, maar wordt er ook geanticipeerd op de situatie verderop, waaronder wat er zich achter een gebouw of hoek bevindt. Dit wordt getoond op een doorzichtig scherm; een centrale console ontbreekt. Tevens let het systeem via interne sensoren op de inzittenden, zodat er beter op hen kan geworden geanticipeerd, in de vorm van bijvoorbeeld het vinden van een bestemming of het voorstellen van een koffiepauze om alert te blijven.

Een avatar voorziet de bestuurder daarbij van aanwijzingen. Daarbij kunnen ook vrienden en familie worden gebruikt als avatar-model. Eventueel kan er ook een avatar in de auto worden geplaatst, die moet fungeren als een 'virtuele passagier'.

Het systeem kan volgens Nissan ook een rol spelen om de autorit comfortabeler en leuker te maken als de auto in autonome modus rijdt. Zo kan er bijvoorbeeld de setting van een zonnige dag in de auto worden geprojecteerd als het buiten regenachtig is. Of als een niet eerder bezochte plaats wordt bezocht, zoekt het systeem een lokale gids op waar direct mee gecommuniceerd kan worden.

In autonome modus trekt de stuurkolom zich terug en kunnen de stoelen draaien zodat alle inzittenden beter met elkaar kunnen communiceren. Als de auto geheel zelf rijdt zonder input van de bestuurder, wordt dat kenbaar gemaakt aan andere verkeersdeelnemers doordat het voertuig de lichten aan de buitenkant blauw oplichten.

De Nissan IMs bevat twee elektrische motoren die gezamenlijk 483pk aan vermogen kunnen leveren. De accu is een 115kWh-accu exemplaar waarmee volgens Nissan naar schatting een bereik van 611km mogelijk is. Of dit conceptmodel daadwerkelijk ooit uitkomt is niet bekend.