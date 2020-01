Honda, Cruise en GM tonen zelfrijdend elektrisch deelvoertuig zonder stuur

Honda, Cruise en General Motors hebben tijdens een evenement in San Francisco de Cruise Origin onthuld. Dit is een volledig autonoom rijdend voertuig dat eruit ziet als een klein busje. De auto heeft geen stuur en moet onderdeel worden van een vloot auto's die gedeeld worden.

De Cruise Origin heeft geen apart gedeelte voor een chauffeur; de auto met het formaat van een gemiddelde suv heeft dan ook geen stuur, achteruitkijkspiegel, pedalen of ruitenwissers. Het voertuig is aan de zijkanten uitgerust met schuifdeuren en biedt plaats aan zes inzittenden, die allemaal relatief veel beenruimte hebben. Zij zitten op twee banken die naar elkaar zijn gericht, zodat de inzittenden elkaar kunnen aankijken. Volgens de drie bedrijven achter de auto is de Origin het antwoord op de de vraag wat voor transportsysteem je zou bouwen als je helemaal opnieuw mag beginnen.

Kyle Vogt, de chief technology officer van Cruise, zegt tegen The Verge dat de grote kracht van de Origin in het modulaire ontwerp zit. "Het voertuig is gemaakt om een miljoen mijl mee te gaan en alle interieurcomponenten zijn te vervangen, wat ook geldt voor de computers en de sensoren." Volgens hem leidt dat tot een situatie waarin de kosten per mijl veel lager zijn dan bij een reguliere auto die aangepast wordt. Er zijn schattingen van experts dat de Origin tussen de 300.000 en 400.000 dollar moet gaan kosten. Hoeveel geld er gemoeid is met een enkel ritje is onbekend en dat geldt ook voor de accucapaciteit van de auto.

De drie bedrijven hebben het werk voor de Origin opgesplitst. General Motors was verantwoordelijk voor het basisontwerp en de elektrische aandrijving, terwijl Honda hielp om de ruimte van het interieur efficiënt in te zetten. Cruise, het dochterbedrijf van General Motors dat achter de Cruise AV-auto zit, was verantwoordelijk voor de sensoren en de computersystemen. Vooralsnog rijdt de Origin op basis van een combinatie van radars, camera's en lidars, al kan dat volgens Vogt worden aangepast tegen de tijd dat de auto in productie gaat. De auto is gebouwd op een geheel nieuw elektrisch platform van General Motors en redundancy is daarbij een belangrijk element; volgens Cruise zijn er geen single points of failure op het vlak van sensoren, rekenkracht, networking en vermogen, omdat er geen back-upbestuurder is.

Volgens Cruise-ceo Dan Ammann gaat de auto in productie zodra de techniek zo ver is dat 'bovenmenselijk rijden' in stedelijke gebieden mogelijk is. Daarbij doelt hij waarschijnlijk op de situatie waarin alle voertuigen met elkaar en met bepaalde objecten communiceren, zodat een auto weet wat de situatie rondom hem is en wat er bijvoorbeeld om de hoek komt.