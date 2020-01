Wiko stopt met smartphones verkopen in Nederland

Het van oorsprong Franse Wiko, inmiddels in Chinese handen, stopt met de verkoop van smartphones in Nederland. Dat gebeurt nadat Wiko een rechtszaak verloor van Philips en nu alle telefoons uit de winkels moet halen.

Het kantoor van Wiko in Nederland is gesloten en niet-verkochte exemplaren gaan retour, meldt Android Planet op basis van een gesprek met een inmiddels oud-woordvoerder namens Wiko. Ook zullen er in de toekomst geen modellen van Wiko meer verschijnen in Nederland. Wiko is een aantal jaar actief geweest op de Nederlandse markt. Het is een van oorsprong Frans merk, maar is sinds de overname van twee jaar geleden in handen van het Chinese Tinno.

Het terugtrekken van de Nederlandse markt is bekend geworden kort nadat er een uitspraak van het gerechtshof in Den Haag online kwam, waarover Bright als eerste berichtte. Daarin bepaalde het Gerechtshof dat Wiko zijn smartphones van de Nederlandse markt moet halen vanwege de inbreuk op een patent van Philips. Het octrooi van Philips is een standaardessentieel patent, een patent waarop je een licentie moet hebben als je 3g in een apparaat inbouwt. Philips heeft Wiko in 2014 laten weten dat het bedrijf vond dat de smartphonemaker een licentie moet nemen.

Uit de uitspraak blijkt dat Wiko wel een voorstel heeft gedaan om een vergoeding te betalen voor het gebruik van de technologie uit het patent, maar dat het voorstel volgens Philips en de rechters te laag was.

Philips heeft meer fabrikanten aangeklaagd voor het schenden van het patent. Asus stopte vorig jaar met de verkoop van smartphones in Nederland. Philips heeft ook Archos in het verleden om dezelfde reden aangeklaagd. De zaak tegen Wiko loopt ook in andere Europese landen.