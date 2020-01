Amerikaanse marktwaakhond onderzoekt klachten inbreuk patenten Philips-wearables

Na een klacht van Philips en zijn Amerikaanse divisie gaat de U.S. International Trade Commission een onderzoek instellen naar FitBit, Garmin, Ingram Micro, Inventec en Maintek. De bedrijven zouden door Philips gepatenteerde technologie gebruiken, zonder toestemming.

Philips roept in zijn klacht op om importheffingen of zelfs een embargo op de apparaten van de concurrenten in kwestie. Die eventualiteit zou alleen van toepassing zijn op de VS, aangezien de ITC daarbuiten geen gezag heeft. In de verklaring van de ITC valt te lezen dat het om een handvol patenten gaat, sommigen decennia oud. De ITC benadrukt dat een onderzoek nog niets zegt over de legitimiteit van de klachten van Philips.

Van de bedrijven in de aanklacht is het merendeel Amerikaans. Alleen Maintek en Inventec zijn gevestigd in China. Reuters heeft de bedrijven om een reactie gevraagd, maar wist er voor publicatie alleen een te krijgen van Fitbit: "Wij vinden dat de aanklacht onwaar is en zien het als een gevolg van Philips' mislukte poging om een aandeel van de wearables-markt te veroveren". Fitbit is sinds kort eigendom van Google, de overname kostte 2,1 miljard dollar.