Google neemt maker van fitnesswearables Fitbit over

Google gaat Fitbit overnemen, zo bevestigt het bedrijf nadat hier eerder deze week al geruchten over rondgingen. Google wil met Fitbit in de gelederen meer Made by Google-wearables op de markt brengen.

Google heeft met Fitbit een overeenkomst gesloten over de overname, zo berichten Google en Fitbit. Google betaalt 2,1 miljard dollar, omgerekend 1,88 miljard euro, voor de maker van fitnesstrackers. In 2020 wordt de overname afgerond, zo is de verwachting.

Fitbit is in 2012 opgericht en heeft inmiddels naar eigen zeggen 28 miljoen actieve gebruikers terwijl in totaal meer dan 100 miljoen wearables zijn verkocht. Het bedrijf hoopt als onderdeel van Google voor meer innovatie op de wearablesmarkt te kunnen zorgen.

Google doet de overname omdat het meer in zijn Wear OS wil investeren en meer Made by Google-wearables op de markt wil brengen. Het bedrijf probeert al jaren zijn positie op de wearablemarkt uit te breiden, met wisselend succes.

De Fitbit-app blijft op zowel Android als iOS beschikbaar en Google belooft gezondheidsdata van gebruikers niet voor advertenties in te zetten. Ook meldt het bedrijf dat Fitbit-gebruikers de optie krijgen om hun verzamelde data te bekijken, verplaatsen of te verwijderen.

Maandag verscheen het gerucht al dat Googles moederbedrijf Alphabet een overnamebod had gedaan op Fitbit. De wearablemaker wordt nu een Google-divisie, net als bijvoorbeeld Nest.