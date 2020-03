Google lijkt gezondheidsfeatures te willen toevoegen aan Wear OS

Het lijkt erop dat Google plannen heeft om meer opties voor gezondheidsmetingen toe te voegen aan zijn Wear OS. Het bedrijf heeft een vragenlijst opgesteld om mensen te vragen welke functionaliteit zij graag zouden zien.

Dat meldt de website Droid Life, die stelt dat Google een vragenlijst heeft opgesteld via zijn User Experience Research-programma. Via de survey worden een aantal vragen gesteld over Wear OS, waarbij het onder meer gaat om functionaliteit zoals het meten van zuurstofverzadiging in het bloed, slaapanalyse, detectie van apneu, en het bijhouden van het hartritme waarbij een alarm wordt verstuurd als er afwijkingen worden gedetecteerd.

Ook denkt Google aan koppelingen met medische apparaten, of het verbinden met fitnessapparatuur in de sportschool. Of dergelijke functionaliteit allemaal wordt toegevoegd valt overigens te bezien: het is aannemelijk dat Google op basis van de onderzoeksresultaten bepaalde prioriteiten gaat stellen.

Mogelijk passen de plannen voor gezondheidsfeatures in de toekomstige smartwatches die Google uit wil brengen. Het bedrijf nam namelijk vorig jaar Fitbit over, maker van slimme horloges. Google wil zo waarschijnlijk de concurrentie aangaan met Apple, die met zijn Watch-serie al verscheidene functies voor gezondheidstracking heeft ingebouwd.