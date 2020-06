Code in apk wijst op Google Assistant-integratie voor FitBit-smartwatches

Code in de app van FitBit voor Android lijkt te wijzen op de integratie van Google Assistant voor de smartwatches van het bedrijf. Het is niet bekend op welke smartwatches dat zou gebeuren, maar 9to5Google maakt de vergelijking met hoe Amazon Alexa werkt op de Versa 2.

9to5Google keek naar de apk van de FitBit-app. Daarin ontdekte de site verschillende strings die wijzen op de integratie van Google Assistant. Het gaat om een string waarmee de assistent geactiveerd kan worden, en twee error-codes.

Daarnaast wordt er in de code verwezen naar drie xml-bestanden voor onder andere het instellen van de Assistant. Ook staat in de strings een tekst die stelt dat gebruikers maar één actieve spraakassistent in gebruik kunnen hebben.

Dat laatste duidt erop dat de assistent van Google waarschijnlijk sowieso naar de Versa 2 komt. Die ondersteunt nu ook al Alexa, de slimme assistent van Amazon. Het zou ook mogelijk kunnen zijn dat er een nieuwe smartwatch uit komt die nog niet is aangekondigd.

De ontwikkeling is interessant omdat de overname van FitBit door Google nog niet rond is. Eerder schreef Wired al dat FitBit en Google al voor de overname in gesprek waren over een Assistant-integratie voor de Versa 2, maar dat de internetgigant daar toen nog niet veel interesse in had.