Vroege build van Gods & Monsters was door fout speelbaar op Google Stadia

Een vroege speelbare build van Ubisofts Gods & Monsters verscheen voortijdig op Google Stadia. Een korte video met gameplay staat op Reddit. Het gaat om een demoversie van de game die vorig jaar op de E3 is gebruikt.

De game was kortstondig op Stadia te vinden onder de naam Orpheus. Een Reddit-gebruiker opende het spel en heeft een korte video online geplaatst. Daaruit is op te maken dat het gaat om een vroege build. Veel elementen ontbreken nog. De grafische stijl van de fantasy-rgp lijkt op die van The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Verder bevat de game elementen uit Assassin's Creed Odyssey. Zo is het kompas te zien dat ook in die game zit, net als een menu met een questlog. Het gaat vermoedelijk om placeholders.

Ubisoft verklaart tegenover Eurogamer dat de game door een fout op Stadia speelbaar was. Het gaat om een build van een jaar oud, die achter de schermen op de E3 in 2019 is getoond. De uitgever toont zelf later in de zomer gameplaybeelden van het spel. Volgens Google Stadia was de build minder dan 30 minuten beschikbaar en hebben 'een paar honderd' gebruikers de game gespeeld.

Gods & Monsters werd vorig jaar aangekondigd. Spelers nemen de rol aan van een personage dat de goden moet helpen met het verslaan van monsters. Bij de eerste aankondiging liet Ubisoft alleen een teasertrailer zien. Wanneer de game uitkomt, is nog niet bekend.