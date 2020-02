Ubisoft belooft voor april 2021 vijf 'triple a'-games uit te brengen

Gameuitgever Ubisoft belooft nog voor april 2021 vijf nieuwe zogenoemde triple a-games op de markt te brengen. Het gaat in ieder geval om Watch Dogs Legion, Gods & Monsters en Rainbow Six Quarantine. De overige twee titels zouden Assassin's Creed en Far Cry kunnen betreffen.

Ubisoft meldde in een toelichting op zijn kwartaalcijfers in zijn fiscale jaar 2020 tot 2021, dat eind maart 2021 eindigt, vijf nieuwe aaa-games uit te brengen en het bedrijf bevestigde dat het in ieder geval om Watch Dogs Legion, Gods & Monsters en Rainbow Six Quarantine gaat. De andere twee titels zijn onderdeel van zijn 'grootste franchises'.

Drie van de vijf games verschijnen in de periode september tot en met december, de overige twee komen in januari tot en met maart 2021 uit. Volgens een redacteur van Kotaku betreffen de 'grote franchises' waar nieuwe games in verschijnen Assassin's Creed en Far Cry en niet Splinter Cell. Volgens datzelfde Kotaku zal de komende Assassin's Creed vikingen als centraal thema hebben.

De bekendmaking van Ubisoft maakt duidelijk dat ook Beyond Good and Evil 2 geen onderdeel van de lijst van vijf grote komende games is. Verder onthulde het bedrijf dat Rainbow Six Siege inmiddels meer dan 55 miljoen geregistreerde spelers heeft.