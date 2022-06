'Netflix werkt aan een Beyond Good & Evil-film'

Volgens The Hollywoord Reporter gaat Netflix een film maken van Beyond Good & Evil, de videogame uit 2003 waarvan ook een vervolg in de maak is. Rob Letterman, regisseur van Pokémon Detective Pikachu en Goosebumps, zou aan het roer staan.

Waar de Hollywood Reporter zijn informatie op baseert, vertelt het niet. Een schrijver is er nog niet en de productie voor de film wordt verzorgd door de Ubisoft Film & Television. Ubisoft is ook de eigenaar van de rechten voor Beyond Good & Evil en is dat al sinds het begin. Er is nog geen beoogde releasedatum voor de film.

Waar de film over gaat, is nog niet duidelijk. De eerste game gaat echter over de planeet Hillys, die door het alien-ras DomZ binnengevallen wordt. De Alpha Section heeft de taak om Hillys te beschermen, maar er rijzen vermoedens dat die onder een hoedje spelen met de DomZ. Hoofdpersoon en fotojournalist Jade wordt gerekruteerd door een verzetsnetwerk en heeft de taak om het mogelijke complot aan het licht te brengen.

Wellicht heeft de film echter meer te maken met de tweede game, die nog niet uit is. Die langverwachte game speelt zich af in een tijdsperiode voor die van de eerste game en de personages uit het eerste deel komen dan ook niet terug in het nieuwe spel. De game speelt zich af in System 3, een sterrenstelsel dat bevolkt wordt door mensen, maar ook door hybride wezens die door megacorporaties geschapen zijn om als slaven te dienen op ruimtekolonies.

Op vrijdag werd ook bekend dat Ubisoft met Netflix samenwerkt aan een animatieserie op basis van Splinter Cell, een andere bekend franchise van de uitgever.

Aankondigingstrailer game Beyond Good & Evil 2, E3 2017