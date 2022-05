'Beyond Good and Evil 2 bevindt zich nog steeds in preproductie'

Beyond Good and Evil 2 bevindt zich bijna vijf jaar na de bekende E3-cg-trailer nog steeds in de preproductiefase, aldus Jason Schreier van Bloomberg. Daarnaast komt de gamejournalist met meer informatie van binnenin de Franse uitgever Ubisoft.

Schreier baseert zich op zijn bronnen die 'bekend zijn' met de projecten van Ubisoft. Beyond Good and Evil 2 is 'zeker vijf jaar in ontwikkeling' en heeft de preproductiefase nog niet verlaten. Die fase behelst het plannen van de game; in die periode worden concepten en design documents opgesteld. Al voor de onthulling in 2017 was er de aankondiging in 2008, hoewel tussen 2008 en 2017 in de ontwikkeling vermoedelijk ook stil heeft gelegen.

Schreier meldt verder dat Ubisoft een Assassin's Creed-uitbreiding heeft doorontwikkeld tot een volledige game, vanwege een tekort aan titels om uit te brengen. Oorspronkelijk zou de uitbreiding voor AC: Valhalla zijn, maar dat wordt een volledige game met Valhalla-personage Basim in de hoofdrol. De game moet dit jaar of volgend jaar uitkomen.

Bloomberg heeft Ubisoft om commentaar gevraagd, maar die geeft dat niet, omdat 'reageren op geruchten en speculatie niet behulpzaam is voor onze ontwikkelaars en gemeenschap'.