Michel Ancel demonstreert engine en gameplay van Beyond Good & Evil 2

Ubisoft heeft een lange video online gezet waarin videogameontwerper Michel Ancel de engine en gameplay van Beyond Good & Evil 2 laat zien. De game werd tijdens de E3 formeel aangekondigd, maar toen toonde de uitgever alleen een cgi-trailer.

Ancel laat in de video de omgeving zien en benadrukt de grootte van het spel. Zo toont hij een vierhonderd meter lang ruimteschip, het moederschip, dat boven een stad zweeft. Uitgezoomd blijkt dat een klein deel van een planeet te zijn, die op zijn beurt weer een kleine planeet is naast een grotere planeet in een nog veel groter sterrenstelsel.

Hoewel Ancel in de video uitleg geeft over de engine en gameplay, laat hij nog niet zien op de game eruit ziet als spelers landen op de planeet. De game werkt met producerele generatie van omgevingen, net als bijvoorbeeld No Man's Sky.

De ontwikkelaar benadrukt dat de beelden afkomstig zijn uit een work in progress-versie. Over de gameplay vertelt hij dat spelers foto's kunnen maken van dingen die zij in de wereld zien, zoals slavernij, en dat bij missies als bewijs kunnen overhandigen aan npc's of andere spelers.

Tijdens de E3 begin juni toonde Ubisoft een cgi-trailer van Beyond Good & Evil 2. De langverwachte game speelt zich af in een tijdsperiode voor die van de eerste game en de personages uit het eerste deel komen dan ook niet terug in het nieuwe spel. De game speelt zich af in System 3, een sterrenstelsel dat bevolkt wordt door mensen, maar ook door hybride wezens die door megacorporaties geschapen zijn om als slaven te dienen op ruimtekolonies. Er is nog geen releasedatum voor de game bekendgemaakt.

De eerste Beyond Good & Evil-game verscheen in 2003. Michel Ancel was oorspronkelijk van plan om een trilogie van het spel te maken, maar door het beperkte succes van de game leek daar lang niets van terecht te komen. In 2011 verscheen er wel een remake voor de PlayStation 3 en Xbox 360. Eind vorig jaar bevestigde Ubisoft dat er daadwerkelijk een opvolger zal komen.