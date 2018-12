Beyond Good and Evil 2 vereist ook in singleplayer constante internetverbinding

Spelers moeten constant altijd online zijn om Beyond Good and Evil 2 te kunnen spelen, ook alleen. Volgens de ontwikkelaar is dat voor 'naadloze navigatie, dynamische updates en co-op'. De eis kan problematisch zijn voor spelers met onbetrouwbaar internet. Co-op is wel optioneel.

Gamingnieuwssite Blue's News wist het nieuwtje boven water te halen. Ubisoft behandelde de kwestie tijdens een vraag-en-antwoordsessie op een livestream eerder deze maand. De inhoud ervan heeft Ubisoft ook samengevat in een nieuwspost online gezet. De vraagstelling benadrukt ook dat het de gebruiker erom gaat dat hij 'solo' speelt, wat geen ruimte overlaat voor misverstand. Wat echter niet specifiek behandeld wordt, is of de game dan ook onspeelbaar wordt als de servers van Ubisoft tijdelijk of permanent uit de lucht gaan.

Games die vereisen dat spelers altijd online zijn, schieten spelers nog wel eens in het verkeerde keelgat, zeker als die games technisch gezien gewoon kunnen functioneren zonder internetverbinding. Of het ook zo is dat BG&E2 dat technisch gezien zou kunnen, is op dit moment echter dus niet duidelijk.

Een bekend voorbeeld van een problematische always-online game uit het verleden is SimCity 2013. De game vereiste dat spelers altijd online waren, maar de servers hadden zeker in het begin van het leven van de game veel problemen, die het spel onklaar maakten. Daarnaast beweerden EA en Maxis dat internettoegang nodig was om bepaalde berekeningen in de cloud te doen, maar dit was niet het geval.

Wanneer Beyond Good and Evil 2 uitkomt en voor welke platformen, staat momenteel nog niet vast. Het origineel kwam uit in 2003 en het tweede deel werd in 2008 aangekondigd. De ontwikkeling liep echter achter de schermen veel vertraging op en ongeveer sinds 2012 wordt de game werkelijk actief ontwikkeld. In 2016 werd de game zoals die er nu uitziet onthuld.