'Microsoft brengt mogelijk Windows Hello naar Xbox One met eigen 4k-webcam'

Microsoft werkt naar verluidt aan nieuwe webcams met 4k-sensoren en Windows Hello. In ieder geval een model moet compatibel zijn met zowel Windows 10 als de Xbox One. Dat laatste zou mogelijk betekenen dat gebruikers zonder Kinect toch in kunnen loggen met hun gezicht.

Het bericht vindt zijn weg naar buiten via Paul Thurrott, bekend van zijn connecties binnen de wereld van Microsoft. Twee verschillende bronnen melden bij hem ditzelfde nieuws. Het zou de eerste webcam zijn met Windows Hello-ondersteuning die Microsoft zelf op de markt brengt. Tot op heden zijn gebruikers daarvoor aangewezen op een handvol webcams van Intel, Razer en Logitech. Ook zit de functie in de webcams van de Surface-computers.

De webcam die op de Xbox One werkt kan een vervanging gaan vormen voor de Kinect, die Microsoft niet meer maakt. Een van de functionaliteiten van dat accessoire is dat gebruikers automatisch herkend worden wanneer ze in het gezichtsveld van de Kinect komen. Daarna vindt een automatische sign-in plaats, zelfs met meerdere gebruikers tegelijk. Sinds de Kinect van de markt af is, is het echter lastiger om deze functie in huis te halen. De bronnen van Thurrott stellen dat de webcams ergens in 2019 op de markt moeten komen.