Eerste api's Google+ gaan eind januari uit de lucht

Google heeft wat meer informatie gegeven over het afsluitproces van Google+. Op 28 januari 2019 kunnen ontwikkelaars verwachten dat de allereerste api's niet meer werken. Stapsgewijs worden zes allemaal afgesloten en op 7 maart zal dat proces helemaal rond zijn.

Google meldt dat op zijn developer blog. Ontwikkelaars die gebruik maken van de Google+-api's krijgen ook een e-mail met daarin een overzicht van recent gebruikte api's. De over het algemeen meest gebruikte api's zijn REST, Web, Android sdk, Domains en Pages. Daarnaast worden Google+-integraties voor web en mobiele apps ook afgesloten, wat ervoor gaat zorgen dat '+1'-knoppen, deel-knoppen en dergelijken bijvoorbeeld niet meer zullen werken en webpagina's daardoor mogelijk problemen krijgen met functionaliteit en lay-out.

Oorspronkelijk was Google van plan om de consumentenversie van Google+ in augustus van volgend jaar op zwart te zetten, maar ook dat proces is versneld. In april 2019, een maand nadat de laatste api afgesloten is, moet ook de consumentenversie van Google+ zelf ter ziele gaan. De enterprise-versie blijft bestaan en wordt zelfs nog doorontwikkeld.

Het besluit om Google+ af te sluiten kwam nadat een privacybug was ontdekt die toegang gaf tot accountgegevens aan ontwikkelaars van buitenaf. Deze werd maandenlang onder de pet gehouden door Google, uit angst voor reputatieschade en omdat er geen bewijs was dat de data is misbruikt of dat ontwikkelaars weet hadden van de bug. Het ging om statische, optionele gegevens zoals naam, e-mailadres, werk, geslacht en of de persoon een relatie heeft.

Een andere reden voor het afsluiten van Google+ is dat het bleek dat de api's moeilijk te ontwikkelen en onderhouden bleken. Ook erkent Google dat het gebruik door consumenten en ontwikkelaars erg laag is.