Google begint volgende week met uitschakelen van Google+

Google begint vanaf 4 februari met het uitschakelen van Google+. Het is dan niet meer mogelijk om accounts te maken. Vanaf 2 april begint Google met het verwijderen van inhoud van het geflopte sociale netwerk. Dat zal enkele maanden duren.

Google heeft een tijdlijn met details over het afsluiten van Google+ online gezet, nadat het vorig jaar al bekendmaakte dat in april de stekker uit het sociale netwerk wordt getrokken. Nu blijkt dat Google al op 4 februari begint met het uitschakelen van fuctionaliteit. Vanaf dan is het niet meer mogelijk om nieuwe profielen, pagina's, community's of evenemeten aan te maken op Google+.

Het gebruik van Google+ voor reacties op Blogger-websites wordt ook op 4 februari uitgeschakeld. Uiterlijk 7 maart gebeurt hetzelfde voor andere websites die gebruikmaken van Google+-reacties. Bestaande reacties worden vanaf 2 april verwijderd.

Op 2 april schakelt Google alle Google+-accounts uit en begint de zoekgigant met het verwijderen van inhoud van de consumentenversie van het sociale netwerk. Gebruikers kunnen met een tool hun eigen foto's en video's tot die tijd downloaden. Het verwijderen van inhoud gaat een aantal maanden duren, zegt Google.

Beheerders en moderators van community's op Google+, kunnen ook daarvan de data downloaden. Begin maart komt er voor die gebruikers meer data beschikbaar, zodat ze volledige openbare posts van communityleden kunnen downloaden.

In oktober maakte Google bekend te stoppen met de consumentenversie van Google+, nadat een ernstige privacybug aan het licht kwam. Google had die kwetsbaarheid maanden onder de pet gehouden. Aanvankelijk was het plan om Google+ in augustus 2019 uit te schakelen, maar dat werd versneld nadat er wederom een kwetsbaarheid werd ontdekt. De zakelijke versie van Google+ blijft bestaan.