Google is begonnen met wissen inhoud Google+

Google is dinsdagochtend begonnen met het wissen van alle inhoud van de consumentenversie van Google+. Daarmee draagt de zoekgigant zijn gefaalde sociaal netwerk officieel ten grave. Nieuwe accounts aanmaken kon al sinds 4 februari niet meer.

Google maakte in oktober 2018 al bekend te stoppen met de consumentenversie van Google+, nadat een ernstige privacybug aan het licht kwam. De zakelijke versie van Google+, onderdeel van G Suite, blijft tot nader order bestaan.

Google+ werd in juni 2011 uit de grond gestampt, eerst als een dienst die louter op uitnodiging toegankelijk was, om de concurrentie aan te gaan met Facebook en Twitter. Het was op dat moment al Googles vierde poging om een sociaal netwerk uit te bouwen, maar ook Google+ bracht nooit het verhoopte succes.

Wie zijn gegevens op Google+ nog niet heeft geëxporteerd, kan dat op het moment van schrijven nog steeds via deze link. Er wordt dan een downloadbaar archief aangemaakt met onder andere de +1’s, foto’s en Google+-kringen van de gebruiker. Wanneer dit op een bepaald moment niet meer lukt, zijn de publieke posts en reacties wellicht alsnog terug te vinden dankzij de inspanningen van het Internet Archive, bekend van de Wayback Machine.