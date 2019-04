AIVD plaatste in 2018 meer taps dan in de jaren ervoor

De AIVD heeft zijn jaarverslag over 2018 gepubliceerd met daarin onder andere een update over tapstatistieken. Daaruit blijkt dat de inlichtingendienst opnieuw meer taps heeft geplaatst dan in de voorgaande jaren.

In totaal zette de AIVD vorig jaar 3517 taps, 312 meer dan in 2017. De AIVD gaf vorig jaar zijn tapstatistieken vanaf 2002 vrij. Op basis daarvan is de trend te zien dat het aantal taps vrijwel jaarlijks toeneemt. Het gaat om het plaatsen van een telefoon- of internettap, of het gebruik van een microfoon op basis van artikel 47 van de Wiv 2017 en artikel 25 van de Wiv 2002. Een toelichting op het aantal taps geeft de AIVD niet.

In zijn jaarverslag meldt de inlichtingendienst verder onder andere de toenemende complexiteit van digitale spionage, waardoor de herkomst moeilijker vast te stellen is: "Daarnaast gebruiken statelijke actoren in toenemende mate internetserviceproviders en managed service providers als springplank om binnen te dringen bij een doelwit. Deze dienstverleners hebben uit hoofde van hun dienstverlening vaak diepgravende, omvangrijke en structurele toegang tot informatie van organisaties of personen. Zulke methoden bemoeilijken detectie, analyse en attributie van digitale aanvallen." Volgens de dienst komt politieke en economische spionage vooral van Rusland, China en Iran. Zo zou China interesse hebben in de Nederlandse high-techsector.

Ook constateert de AIVD dat Iran, Noord-Korea en Rusland misbruik maken van Nederlandse ict-infrastructuur voor digitale spionage-, beïnvloedings- of sabotageactiviteiten tegen andere

landen. Ten slotte meldt de inlichtingendienst moeite te hebben met het vinden van "hoogwaardig

technisch personeel en van inlichtingenpersoneel met technische affiniteit". De AIVD heeft hier extra budget voor gekregen van de overheid, maar de krapte op de arbeidsmarkt maakt dat het lastig blijkt gekwalificeerde medewerkers te vinden.