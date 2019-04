'AIVD beperkt datadeling met Oostenrijk wegens Russische banden regeringspartij'

Zowel de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst als de Britse evenknie MI5 is naar verluidt grotendeels gestopt met het uitwisselen van informatie met Oostenrijk. Dat hangt samen met de banden die regeringspartij FPÖ met Rusland onderhoudt.

De Oostenrijkse krant Der Standard meldt dat de Oostenrijkse inlichtingendienst, het Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, als gevolg van dit besluit grotendeels is afgesloten van informatie die van de Nederlandse en Britse dienst afkomstig is. De krant zegt zich te baseren op diverse bronnen die aangeven dat het contact met het BVT vrijwel geheel is verbroken. De AIVD zegt tegen de NOS niet te willen reageren op het bericht van Der Standard.

Tegen Reuters zegt de Oostenrijkse parlementariër Peter Pilz dat in ieder geval de Britse en Nederlandse dienst een samenwerking met het BVT afwijzen. De directeur van de Oostenrijkse dienst zou tijdens een rechterlijke hoorzitting ook bevestigd hebben dat zijn BVT niet langer deel uitmaakt van de Club van Bern. Dat is een overlegorgaan van de directeuren van de geheime diensten uit zo ongeveer alle Europese landen. De reden voor deze uitsluiting van de Oostenrijkse inlichtingendienst zouden de goede, formele banden tussen de Oostenrijkse regeringspartij FPÖ en Rusland zijn. Op basis daarvan zouden Nederland en het Verenigd Koninkrijk bezig zijn om Oostenrijk buiten samenwerkingsverbanden van inlichtingendiensten te houden.

De FPÖ heeft sinds 2016 een officiële samenwerkingsovereenkomst met Moskou en trad eind 2017 toe tot de conservatieve Oostenrijkse regering. Het is niet de grootste partij in de regering, maar de voor inlichtingenzaken relevante ministers van Defensie en Binnenlandse zaken worden door de FPÖ geleverd.