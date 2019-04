ING-klanten hebben te maken met storing bij de mobiele app

Een deel van de Nederlandse ING-klanten kan te maken krijgen met een storing waardoor de Mobiel Bankieren-app niet te gebruiken is. De storing is woensdagochtend begonnen en het is nog onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden of waardoor ze zijn veroorzaakt.

Op de eigen website maakt ING melding van de problemen. Volgens de bank kan een deel van de klanten momenteel niet inloggen op de app voor mobiel bankieren. Om hoeveel klanten het gaat en wanneer de problemen naar verwachting zijn opgelost is nog onbekend. De bank zegt dat het aan een oplossing werkt.

Op storingswebsite Allestoringen maken gebruikers melding van de problemen, waarbij gebruikers klagen over het feit dat ze niet kunnen inloggen in de mobiele app. Via internet kunnen klanten wel inloggen om te bankieren.