John Romero's Doom-'mod' Sigil is uitgesteld tot begin mei

John Romero, een van de programmeurs achter het oorspronkelijke, 25 jaar oude schietspel Doom, meldt dat de game Sigil voltooid is, maar dat het spel pas begin mei verschijnt. Sigil is min of meer de onofficiële opvolger van de episode waar het originele Doom eindigde.

Jon Romero laat weten dat Sigil af is, maar dat er nog enige productieproblemen zijn met de zogeheten Beast Box-versie. Dit is de duurste betaalde limited edition van de game die 166 dollar kost en allerlei fysieke extra's bevat, zoals een stick van 16GB waar het spel op staat en die eruit ziet als een 3,5"-floppydisk. Er komt ook een goedkopere Big Box-versie en een gratis versie van het spel.

Romero zegt dat hij de gratis versie niet kan vrijgeven voordat de Beast Box-versies zijn geleverd. Deze worden in de eerste week van mei verscheept. Een week daarna wordt de gratis versie uitgebracht, zodat betalende klanten als eerste de kans krijgen om met Sigil aan de slag te gaan. Het spel had eigenlijk al in februari moeten uitkomen, maar dat werd toen uitgesteld naar april. Ook toen werden productieproblemen genoemd.

Sigil pakt het verhaal op waar de vierde episode van het originele spel eindigde. Romero gaf eerder aan dat het spel is te beschouwen als de 'onofficiële opvolger' van deze vierde episode. De game bevat negen maps voor singleplayer en negen velden voor multiplayer. Sigil komt uit in de vorm van een Doom megawad-bestand, waardoor enkel bezitters van de originele Doom-versie uit 1993 het kunnen spelen.