John Romero's Doom-'mod' Sigil is uitgesteld tot april

John Romero, een van de programmeurs achter het oorspronkelijke, 25 jaar oude schietspel Doom, laat weten dat de betaalde release van Sigil is uitgesteld tot april. De gratis versie volgt daarna.

Met zijn studio Romero Games had John Romero Sigil eigenlijk nog deze maand moeten uitbrengen, maar hij meldt dat er enkele moeilijkheden zijn opgedoken tijdens de productie. De extra tijd is volgens hem nodig om 'alles helemaal in orde te maken voor de fans'.

Het uitstel betekent dat de twee betaalde limited editions, te weten de Big Box of de Beast Box, ergens in april zullen verschijnen. Romero geeft nog geen exacte releasedatum. Er komt ook een gratis versie van Sigil die hetzelfde is als de betaalde versie, op bepaalde fysieke extraatjes na. Deze gratis versie komt uit nadat de betaalde versies in handen van de bestellers zijn.

Sigil pakt het verhaal op waar de vierde episode van het originele spel stopte. Romero gaf eerder aan dat het spel is te beschouwen als de 'onofficiële opvolger' van deze vierde episode. De game bevat negen maps voor singleplayer en negen velden voor multiplayer. Sigil komt uit in de vorm van een Doom megawad-bestand, waardoor enkel bezitters van de originele Doom-versie uit 1993 het kunnen spelen.