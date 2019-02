Huawei hint op telefooncamera's met 'zoom' bij aankondiging P30-evenement

Huawei heeft zijn evenement aangekondigd waarop het de P30-smartphones gaat presenteren. Dat vindt plaats op 26 maart in Parijs. Het teaserfilmpje wijst erop dat de camera's van de telefoons verschillende beeldhoeken heeft om een groter 'zoombereik' mogelijk te maken.

In het teaserfilmpje bij de aankondiging is te zien hoe het beeld inzoomt op onder meer de Eiffeltoren en Arc de Triomphe in Parijs in een mate die met huidige smartphones niet mogelijk is. Huaweis eigen P20 Pro en Mate 20 Pro hebben beide een camera met een beeldhoek die het equivalent van 3x zoom mogelijk maakt ten opzichte van de reguliere camera, met een brandpunt van 81mm in 35mm-equivalent. Oppo werkt aan een camerasysteem voor smartphones met een brandpunt van 150mm in 35mm-termen. Reguliere camera's van smartphones hebben doorgaans een brandpunt van rond 27mm in 35mm-equivalent.

De aankondiging van het evenement is geen verrassing, want de Poolse divisie van Huawei had al laten weten dat het evenement rond die tijd zou plaatsvinden. Daarmee is er de bevestiging dat de Chinese fabrikant zijn volgende high-end smartphones in de P-serie niet zal presenteren op telecombeurs Mobile World Congress volgende week. Daar laat Huawei wel een model met vouwbaar scherm en 5g zien, zei de fabrikant eerder. Er gaan al langer geruchten over de P30. Zo hebben hoesjesmakers al renders online gezet van het ontwerp.