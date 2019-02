Hoesjes verklappen ontwerp Huawei P30 en P30 Pro

Hoesjesmaker Spigen heeft productpagina's online gezet met renders van zijn hoesjes om de Huawei P30- en P30 Pro-smartphones. Daardoor verklapt de hoesjesmaker het vermoedelijke ontwerp van beide high-end toestellen.

De renders die GSMArena vond op de site van Spigen laten een telefoon zien met een inkeping in de vorm van een waterdruppel. Het screenshot toont de datum 28 maart. Dat ligt in lijn met eerdere informatie over de aankondiging, want die vindt volgens Huawei eind maart plaats.

De P30 heeft volgens de renders op de productpagina drie camera's onder elkaar en daaronder de flitser, terwijl de P30 Pro op de productpagina vier camera's heeft en een flitser daarnaast. Op de behuizing is geen vingerafdrukscanner te zien, en die zit dus vermoedelijk achter het scherm. De huidige Mate 20 Pro heeft dat ook. De inkeping lijkt geen plaats te bieden aan een 3d-gezichtscanner. De P30 lijkt op de onderkant een extra opening te hebben; dat zou kunnen duiden op een 3,5mm-jack, iets wat voorganger P20 niet heeft.

Huawei heeft zelf niets bevestigd over de komende smartphones. De telefoonmaker brengt zijn P-smartphones elk jaar in het voorjaar uit. De renders vermelden niets over specs of prijzen van de telefoons.