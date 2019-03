Huawei kondigt P30 en P30 Pro aan

Huawei heeft op een eigen evenement in Parijs de P30- en P30 Pro-smartphones gepresenteerd. Beide telefoons hebben een primaire camera met een beeldsensor die rode, blauwe en gele kleurfilters heeft, in plaats van rood, blauw en groen van een normaal Bayer-filter.

De Chinese fabrikant legde bij de aankondiging vooral de nadruk op de camera's van de toestellen. De primaire camera is bij zowel de P30 als de P30 Pro een 40-megapixelmodel op basis van de Sony IMX600y met pixels van 1µm. Het gele kleurfilter moet ervoor zorgen dat de camerasensor gevoeliger is voor licht, wat betere low-lightfotografie mogelijk moet maken, claimt Huawei. De P30 gaat er het meest op vooruit: de P20 had nog een 12-megapixelmodel als primaire camera. .

Bij de P30 Pro heeft de primaire camera een diafragma van f/1.6, bij de P30 is dat f/1.8. De secundaire camera is bij de Pro een periscopisch model van 8 megapixel met spiegel schuin in de telefoon en f/3.4-lens. Deze opstelling maakt een langere brandpuntsafstand mogelijk waardoor Huawei '5x zoom' kan claimen. Het gaat nog steeds om digitale zoom bij de stappen tussen de verschillende camera's. De opstelling is vergelijkbaar met de techniek die Oppo tijdens Mobile World Congress demonstreerde.

De P30 heeft als secundaire camera een 8-megapixelcamera met lens met diafragma van f/2.4 en 3x optische zoom. Als derde camera is voor beide toestellen een groothoeklens aanwezig en bovendien heeft de P30 Pro een time-on-flight-sensor om diepte te kunnen meten. De frontcamera is in beide gevallen een 32-megapixelcamera die voor een inkeping bovenin het scherm zorgt en niet, zoals bij de Samsung Galaxy S10 in het scherm verwerkt is. De vingerafdrukscanner is wel in het scherm verwerkt.

De P30 Pro heeft een 6,47"-scherm en de P30 een 6,1"-scherm. Waar het bij de voorgangers nog om een lcd ging maakt Huawei nu gebruik van oled. De resolutie bedraagt 2340x1080 pixels. Verder is de processor de door Huawei zelf ontwikkelde en op 7nm geproduceerde Kirin 980, die ook zit in de Mate 20-telefoons en de Honor View 20. De system-on-a-chip heeft vier krachtige A76-cores en vier zuinige A55-cores. De P30 Pro en P30 hebben achtereenvolgens 8 en 6GB lpddr4x-geheugen en standaard 128GB ufs-opslag. De opslag is alleen uit te breiden met NM Cards van Huawei, niet met micro-sd-kaarten. Huawei heeft ervoor gekozen de 3,5mm-audiopoort bij de P30 Pro afwezig te laten; de P30 heeft deze wel.

De P30 en P30 Pro komen 5 april uit in de Benelux. De P30 moet 750 euro gaan kosten, bij de P30 Pro wordt de adviesprijs 1000 euro voor de 128GB-variant en 1100 euro voor de 256GB-versie. Tweakers heeft dinsdag een review van de P30 en P30 Pro gepubliceerd.