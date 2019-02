Oppo kondigt 5g-smartphone en cameramodule met 10x optische zoom aan

Oppo heeft een smartphonecameramodule met 10x optische zoom aangekondigd. De module bestaat uit een ultragroothoeklens, een 48-megapixelcamera en een telelens. Verder kondigt het Chinese bedrijf zijn eerste 5g-telefoon aan.

De brandpuntsafstand van de 120-graden-ultragroothoeklens is 16mm en die van de telelens is 160mm. Normaal gesproken zou dit volgens Oppo betekenen dat de cameramodule 15mm dik zou zijn. Om dit tegen te gaan, heeft het Chinese bedrijf er een periscoopconstructie van gemaakt. De lensconstructie 'ligt' in de telefoon, in plaats van dat hij 'staat'. Met een prisma wordt het binnenkomende licht om een hoek gestuurd en bereikt het de lenzen. Deze module is 6,76mm dik.

Om de scherpte te bewaren, hebben de telelens en de ultragroothoeklens beiden optische beeldstabilisatie aan boord. Vermoedelijk heeft de 48-megapixelcamera dat ook. De smartphonemaker stelt dat de beeldstabilisatie 73 procent beter is dan bij de prototypes van zijn 5x optische zoom-prototypes, die overigens nooit op de markt zijn verschenen.

Oppo heeft geen concreet toestel genoemd waar de cameramodule in zal verschijnen, maar stelt wel dat deze in een Oppo-telefoon die in het tweede kwartaal van dit jaar uitkomt, zal zitten. Het bedrijf doet de aankondiging op een persconferentie in het kader van het Mobile World Congress, dat op het moment van schrijven ophanden is.

Het moment van aankondiging van de cameramodule

Verder heeft Oppo zijn eerste 5g-smartphone aangekondigd. Daarover is zeer weinig bekendgemaakt. Wat wel gemeld is, is dat hij een Snapdragon 855-chipset gebruikt. Die bereikt op 5g pieksnelheden van 5Gbit/s, maar ondersteunt niet alle voornaamste frequentiebanden die wereldwijd gebruikt gaan worden voor 5g. De opvolger van deze modem, de Qualcomm X55, doet dat wel. Er is geen releasedatum bekend voor deze 5g-smartphone van Oppo, maar aangezien de opvolger van deze chipset tegen het einde van het jaar op de markt moet komen, is het enigszins aannemelijk dat deze telefoon in ieder geval voor die tijd in de schappen ligt.