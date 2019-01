Oppo bevestigt 10x zoom-technologie voor smartphones te ontwikkelen

Oppo bevestigt dat het bezig is om een cameratechnologie te ontwikkelen voor smartphones die 10x optische zoom mogelijk maakt. De technologie wordt komende maand getoond op het Mobile World Congres in Barcelona.

The Verge meldt dat Oppo het eerdere gerucht over de 10x zoom-technologie heeft bevestigd en dat de fabrikant de technologie op de komende MWC-beurs gaat tonen. Het is nog niet duidelijk of het bij deze demonstratie alleen gaat om de technologie of dat er al een smartphone wordt getoond waarin de technologie, al dan niet in werkende staat, is geïntegreerd. De technologie is volgens Oppo in ieder geval klaar voor massaproductie. Het systeem is vergelijkbaar met de 5x optische zoomtechnologie die de fabrikant in 2017 toonde, al werd dit tot nu toe nooit in smartphones geïntegreerd.

Het gaat bij de 10x optische zoom om een systeem dat effectief een zoombereik van 15,9 tot 159mm mogelijk maakt. Het systeem bestaat uit drie verschillende prime-lenzen, wat volgens Oppo zoomen mogelijk maakt zonder verlies van kwaliteit. Er wordt in feite gebruik gemaakt van een soort periscoop-achtige prisma, waarbij waarschijnlijk de gehele dikte van het toestel wordt gebruikt. Of dit betekent dat telefoons met dit systeem dikker zijn dan een gemiddelde smartphone, is niet duidelijk. Oppo meldt dat er optische beeldstabilisatie aanwezig is, maar het bedrijf heeft nog geen informatie bekendgemaakt over het diafragma.

De fabrikant laat ook weten dat het op het Mobile World Congres in Barcelona een nieuwe vingerafdrukscanner gaat tonen die achter het scherm van smartphones wordt geplaatst. Deze sensor heeft volgens Oppo een oppervlak dat vijftien keer groter is dan vergelijkbare sensoren van concurrenten. Dit is wellicht vergelijkbaar met de Vivo Apex, een conceptsmartphone die begin vorig jaar werd aangekondigd. Bij deze telefoon bleek ongeveer een derde van het oledscherm bruikbaar als vingerafdrukscanner.