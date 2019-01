YouTube scherpt regels aan voor video's met gevaarlijke uitdagingen

Videodienst YouTube heeft strengere regels ingevoerd die moeten voorkomen dat kijkers worden aangezet tot risicovolle uitdagingen en zogeheten pranks. Beruchte voorbeelden zijn het eten van wastabletten en – recenter – geblinddoekt autorijden, zoals in de Netflix-film Bird Box.

YouTube heeft altijd al spelregels gehad voor het uploaden van video’s waarin risicovolle activiteiten centraal staan, maar die waren nogal algemeen van aard. Vanaf heden gelden er aparte beleidsregels voor gevaarlijke uitdagingen, de zogeheten challenges, en pranks oftewel practical jokes.

"Uitdagingen met een duidelijk risico op overlijden zijn niet toegestaan op YouTube. Content waarin een kind deelneemt aan gevaarlijke uitdagingen die een direct risico op verwonding of lichamelijk letsel met zich meebrengen, is ook niet toegestaan", valt er te lezen in de geüpdatete Communityrichtlijnen. Als voorbeelden van verboden content noemt het bedrijf onder meer de fire challenge, waarbij vooral jongeren een hand of ander lichaamsdeel overgieten met brandstof en in brand steken, en het eten van wastabletten. Over practical jokes stelt de videodienst zich als volgt op: "We staan ook geen pranks toe waarbij slachtoffers denken dat ze in fysiek gevaar verkeren of pranks die lichamelijk letsel kunnen veroorzaken. Gevaarlijke of grove pranks die emotioneel leed bij kinderen kunnen veroorzaken, zijn evenmin toegestaan".

Video’s die indruisen tegen de nieuwe voorwaarden van YouTube worden onmiddellijk verwijderd, maar de eerste twee maanden zal de uploader nog geen waarschuwing ontvangen. Vanaf half maart volgt er wel een waarschuwing bij overtredingen. Een account dat meermaals in de fout gaat, zal door YouTube worden verwijderd.