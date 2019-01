Caiway verhoogt tarieven en glasvezelsnelheden

Caiway verhoogt per 1 maart aanstaande zijn tarieven voor verschillende pakketten. Zo gaan de maandprijzen van de Alles-in-1 HD- en Glasvezelpakketten met maximaal 2,50 euro omhoog. Glasvezelklanten krijgen in ruil daarvoor wel hogere snelheden.

De prijswijzigingen zijn onderdeel van omvangrijke aanpassingen van abonnementen bij Caiway, waar ook wijzigingen van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring deel van uitmaken. De provider noemt als reden voor de tariefsverhoging dat het investeert in het verbeteren van de dienstverlening en te maken heeft met hogere kosten van producten en diensten.

De maandprijzen voor de Alles-in-1 HD-pakketten gaan met 2,50 euro omhoog, zonder dat deze pakketten inhoudelijk veranderen. Ook de prijzen van de verschillende glasvezelpakketten in de regio's Krimpen en Loenen stijgen, met 1 tot en met 2,50 euro.

Ook de prijs van het Basic TV-abonnement stijgt, met 1 euro. Wie een Gewoon-glasvezelabonnement heeft kan voortaan een tweede ontvanger voor interactieve tv gratis ontvangen; voorheen was er een tarief van 5 euro, bovenop het tarief voor de eerste ontvanger. Verder voegt Caiway zijn Replay TV-dienst voor uitgesteld kijken toe aan de Alles-in-1-glasvezelpakketten.

De tarieven voor het glasvezelaanbod stijgen met 2,50 euro. Een deel van die pakketten gaat er in snelheid op vooruit. Dat geldt onder andere voor de Gewoon-pakketten. Zo gaat het goedkoopste aanbod, Gewoon Voordelig van 100Mbit/s up en down, naar 150Mbit/s wat betreft de upload- en downloadsnelheid. Ook bij de Alles-in-1 Glas G-pakketten gaat de snelheid omhoog. Het duurste pakket, Alles-in-1 Glas G500, verandert in Alles-in-1 Glas G600 en de symmetrische snelheid gaan dan ook omhoog van 500Mbit/s naar 600Mbit/s.

Klanten zien de prijswijziging voor maart eind februari op hun factuur terug.

In de nieuwe algemene voorwaarden staat dat ergens na 1 april CAIW Diensten B.V. opgaat in Delta Fiber Nederland, zoals vorig jaar is besloten, maar de naam Caiway blijft behouden. In de gewijzigde privacyverklaring staat de bewaartermijn van vijftien maanden voor klantgegevens na het aflopen van het contract nu specifiek benoemd. Voor contactgegevens is die termijn twee jaar. Verder meldt Caiway nadrukkelijk adresgegevens aan te vullen met informatie van derden 'voor marketingdoeleinden'.

Caiway Alles-in-1 HD-paketten Abonnement Huidig tarief Tarief per 1 maart 2019 Alles-in-1 HD Easy € 51,50 € 54,00 Alles-in-1 HD Relax € 62,50 € 65,00 Alles-in-1 HD Lounge € 74,50 € 77,00 Alles-in-1 HD Basis € 48,45 € 50,95 Alles-in-1 HD Plus € 59,45 € 61,95 Alles-in-1 HD Extra € 70,45 € 72,95 Alles-in-1 HD Basis zonder telefonie € 43,45 € 45,95 Alles-in-1 HD Plus zonder telefonie € 54,45 € 56,95 Alles-in-1 HD Extra zonder telefonie € 65,45 € 67,95 Alles-in-1 HD Rekam Basis € 48,45 € 50,95 Alles-in-1 HD Rekam Plus € 59,45 € 61,95

Caiway Glasvezelpaketten Abonnement Huidig tarief Tarief per 1 maart 2019 Huidige internetsnelheid Internetsnelheid per 1 maart 2019 Gewoon Voordelig € 48,50 € 51,00 100/100 Mbit/s 150/150 Mbit/s Gewoon Slim € 60,50 € 63,00 300/300 Mbit/s 350/350 Mbit/s Gewoon Snel € 72,50 € 75,00 600/600 Mbit/s 700/700 Mbit/s Alles-in-1 Glas G150 | per 1 maart 2019: Alles-in-1 Glas 250 € 50,50 € 53,00 150/150 Mbit/s 250/250 Mbit/s Alles-in-1 Glas G500 | per 1 maart 2019: Alles-in-1 Glas G600 € 70,50 € 73,00 500/500 Mbit/s 600/600 Mbit/s Alles-in-1 Glas Plus € 69,50 € 71,00 Alles-in-1 Glas Start € 48,50 € 51,00 Alles-in-1 Glas Standaard € 59,50 € 61,00 Alles-in-1 Glas Compleet € 69,50 € 71,00 Alles-in-1 Glas F100 € 51,50 € 54,00

Bron: Schie TV