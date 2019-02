Landelijk Amsterdam-Noord krijgt glasvezel

GlasDraad gaat in het gebied Landelijk Noord in de gemeente Amsterdam glasvezel aanleggen. Veertig procent van de huishoudens heeft zich ingeschreven en daarmee is de drempel een maand voor de deadline gehaald. De aanleg begint in juni.

De verwachting is dat het glasvezelnetwerk eind 2019 of begin 2020 wordt opgeleverd. Veertien providers zullen hun diensten aanbieden op het glasvezelnetwerk. Huishoudens en bedrijven uit het gebied kunnen zich nog tot 18 maart inschrijven. Volgens de initiatiefnemers wordt er bij deelnemers tot in alle uithoeken van het gebied glasvezel aangelegd.

Volgens de werkgroep 'internet' van de Centrale Dorpenraad, die het glasvezelproject twee jaar geleden in gang zette, wordt ook glasvezel aangelegd in de dorpskernen waar al coax van Ziggo ligt. De werkgroep stelt dat dit uniek is, omdat glasvezelprojecten in gebieden waar al coax ligt, meestal worden gemeden.

Aanvankelijk probeerde de werkgroep zelf met financiële garantstelling van de provincie een glasvezelcampagne op te zetten voor de 'witte adressen' in het buitengebied, maar dat bleek niet vruchtbaar. Daarna is in samenwerking met de gemeente Amsterdam een tweede traject gestart, waarbij vier glasvezelbedrijven zijn aangeschreven. Twee daarvan kwamen met een concrete aanbieding.

In oktober 2018 maakte de werkgroep de keuze om met GlasDraad in zee te gaan. Op 21 januari ging er een campagne van start om aan de benodigde inschrijving van veertig procent van de huishoudens te komen. Dat percentage werd in een maand gehaald. Het gebied Landelijk Noord heeft zo'n 2200 inwoners.