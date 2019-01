KPN wil in loop van 2019 wekelijks 6500 huishoudens op glasvezel aansluiten

KPN zegt dat het naar verwachting in de loop van 2019 gemiddeld 6500 huishoudens per week aansluit op het eigen glasvezelnetwerk. Dat aantal is nodig om het gestelde doel te realiseren van een miljoen extra huishoudens op het glasvezelnetwerk tegen eind 2021.

KPN meldt dat dinsdag in Zwolle Noord-Oost de eerste schop de grond in is gegaan voor de aanleg van glasvezel. Dit is volgens de provider te beschouwen als het startschot voor het plan voor het bereiken van een miljoen nieuwe huishoudens die over drie jaar toegang hebben tot glasvezel. De nieuw aan te sluiten Zwolse adressen kunnen naar verwachting vanaf april het glasvezelnetwerk in gebruik nemen.

De provider maakte eind november bekend dat het zich weer meer gaat richten op de glasvezelaanleg en dat KPN NetwerkNL in wijken van vier Nederlandse steden met de aanleg begint. Dat zijn naast Zwolle Noord-Oost, de Arnhemse wijk Het Spijkerkwartier, De Biezen in Dongen en Helvoirt. In Zwolle begint dinsdag de aanleg van het netwerk en voor de overige drie wijken beginnen de werkzaamheden deze of volgende week. De aanleg van glasvezel wordt verspreid over het hele land.

Volgens KPN is momenteel 30 procent van de huishoudens in Nederland, ofwel 2,3 miljoen, aangesloten op het eigen glasvezelnetwerk. Dat betekent overigens niet dat al die huishoudens ook daadwerkelijk diensten van KPN afnemen en daarmee gebruikmaken van het glasvezelnetwerk. Als de geplande een miljoen extra huishoudens daadwerkelijk tegen eind 2021 de beschikking over ftth hebben, heeft op dat moment volgens KPN in totaal ruim 40 procent van de Nederlandse huishoudens toegang tot glasvezel van de provider.