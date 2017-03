Door Olaf van Miltenburg, woensdag 8 maart 2017 10:25, 47 reacties • Feedback

Duitsland investeert 100 miljard euro in de uitbreiding van zijn digitale infrastructuur. Het doel is om in 2025 een landelijk dekkend gigabitnetwerk te hebben. Volgend jaar moeten alle huishoudens in het land de mogelijkheid hebben een 50Mbit/s-verbinding af te nemen.

Het plan werd dinsdag gepresenteerd door de Duitse minister van Verkeer en Digitale Infrastructuur, Alexander Dobrindt. De uitbreiding moet plaatsvinden in vier fasen. In eerste instantie moet een downloadsnelheid van 50Mbit/s voor alle Duitse huishoudens beschikbaar komen. Dat moet in 2018 al gerealiseerd zijn. Momenteel heeft 75,5 procent van de huishoudens een verbinding met die snelheid. Onderdeel van de eerste fase is dat nieuwe woonwijken alleen nog van glasvezelkabels worden voorzien, al kan het laatste stuk van de wijkkast naar de woning nog uit koper bestaan.

In de tweede fase moeten de buitengebieden op het glasvezelinternet worden aangesloten. Dat moet eind 2019 gebeurd zijn. Het gaat dan niet om woonwijken, maar om bedrijventerreinen en andere gebieden met commerciële activiteiten. Nieuw te ontwikkelen gebieden worden voortaan exclusief op glasvezel aangesloten.

Tegen 2020 moet er vervolgens een dekkend netwerk voor 5g gereed zijn. In het komende jaar wil Dobrindt de hiervoor benodigde frequenties ter beschikking stellen aan de telecomindustrie. Ten slotte moet eind 2025 de laatste fase afgerond zijn; Duitsland moet dan een landelijk dekkend gigabitnetwerk hebben, bestaande uit vast breedbandinternet en 5g.

De Duitse overheid werkt voor het plan samen met de telecombedrijven en de partijen zijn verenigd onder de noemer Netzallianz Digitales Deutschland. Het ministerie van Verkeer en Digitale Infrastructuur stelt per direct 4 miljard euro beschikbaar voor de uitbreiding. Vanaf 2018 investeert de overheid jaarlijks 3 miljard euro in breedband. De overige investeringen moeten van de kant van de bedrijven komen.

"In de toekomst hebben we meer bandbreedte, realtimedataverbindingen en intelligente netwerken nodig. Die netwerken moeten data zelfstandig verwerken en prioriteren, en zo snel mogelijk naar de gebruikers transporteren", noemt Dobrindt als reden voor de uitbreiding van de digitale infrastructuur.